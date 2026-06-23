Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να είναι «έξαλλος» με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, για το γεγονός ότι τον συμπεριέλαβαν στις αναρτήσεις τους στο Instagram με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιχείρησαν μια κίνηση συμφιλίωσης εν μέσω της έντονης οικογενειακής διαμάχης, δημοσιεύοντας παλιές φωτογραφίες του Μπρούκλιν και εκφράζοντας δημόσια την αγάπη τους για την οικογένειά τους.

Η Βικτόρια δημοσίευσε φωτογραφία όπου εμφανίζονται και τα τέσσερα παιδιά τους, ενώ ο Ντέιβιντ μοιράστηκε ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία ο Μπρούκλιν κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Χάρπερ, καθώς και ατομικά πορτρέτα με κάθε παιδί του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Sun, ο 27χρονος φέρεται να έγινε έξαλλος με την δημόσια αυτή κίνηση, καθώς είχε ζητήσει να μην τον «ταγκάρουν» στις αναρτήσεις τους.

«Είναι έξαλλος γι’ αυτό. Τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να τον δημοσιεύουν», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα. «Αυτό απλώς ανοίγει ξανά όλη την ιστορία. Θέλει να τον αφήσουν στην ησυχία του», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το ζευγάρι Μπέκαμ μέσω των αναρτήσεών του, εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τα παιδιά του, με τον Ντέιβιντ να δηλώνει πως «το να είμαι πατέρας είναι ο πιο σημαντικός μου ρόλος».

Η οικογενειακή διαμάχη συνεχίζεται εδώ και καιρό, με τις σχέσεις ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένειά του να παραμένουν τεταμένες. Ο Μπρούκλιν κατήγγειλε δημοσίως τους γονείς του σε μια συγκλονιστική δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram τον Ιανουάριο, κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νικόλα Πελτζ. Από τότε, η διαμάχη έχει κλιμακωθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, η έφηβη αδελφή του εθεάθη να προσεγγίζει το σπίτι του αδελφού της στο Μπέβερλι Χιλς προκειμένου να αφήσει ένα σημείωμα. Το ζευγάρι, ωστόσο, δεν βρισκόταν εκεί, καθώς είχε επιλέξει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες της Χάρπερ ήταν σκηνοθετημένες, σύμφωνα με το Page Six.