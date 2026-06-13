Η οικογένεια Μπέκαμ εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς οι πληροφορίες για τη ρήξη στις σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του παραμένουν στην επικαιρότητα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από κάθε δημόσια αναφορά στο θέμα, λίγες ημέρες πριν από μια από τις σημαντικότερες προσωπικές διακρίσεις της ζωής του.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας απέφυγε να τοποθετηθεί για τις εντάσεις που φέρονται να υπάρχουν στην οικογένειά του, διακόπτοντας σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε με αφορμή την βράβευσή του με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Εδώ και αρκετούς μήνες, δημοσιεύματα στον βρετανικό και αμερικανικό Τύπο κάνουν λόγο για σοβαρή κρίση στις σχέσεις του 26χρονου Μπρούκλιν Μπέκαμ και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η κατάσταση επιδεινώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν προχώρησε σε μια εκτενή δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη διαμάχη.

Η άρνηση να μιλήσει για την οικογενειακή κρίση

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για το προσωπικό τίμημα που έχει πληρώσει εξαιτίας της μεγάλης δημοσιότητας γύρω από την οικογενειακή υπόθεση, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να συζητήσει το θέμα.

«Για να είμαι ειλικρινής, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα. Είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», απάντησε χαρακτηριστικά.

«Κάθε μέρα υπάρχει ένα βουνό να ανέβω»

Αντί να επεκταθεί στα οικογενειακά ζητήματα, ο Μπέκαμ προτίμησε να αναφερθεί στην καθημερινότητά του και στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Κάθε μέρα υπάρχει ένα βουνό να ανέβω. Έχω μια ζωή στην οποία είμαι πολύ απασχολημένος με όσα κάνω. Έχω τέσσερα ενήλικα παιδιά, τις επιχειρήσεις μου, τον σύλλογο στο Μαϊάμι, αλλά πάντα θέλω να πετυχαίνω περισσότερα», δήλωσε.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με τη Βικτόρια Μπέκαμ, με την οποία συμπληρώνει 26 χρόνια κοινής πορείας, εξηγώντας ποια θεωρεί ότι είναι τα βασικά συστατικά μιας σχέσης που αντέχει στον χρόνο.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

«Έχουμε τέσσερα υπέροχα παιδιά. Έχουμε επιχειρήσεις στις οποίες δουλεύουμε πολύ σκληρά. Πάντα όμως βρίσκουμε χρόνο ο ένας για τον άλλον και αυτό συμβαίνει από την αρχή της σχέσης μας. Θέλω η Βικτόρια να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της και εκείνη θέλει το ίδιο για μένα.

Όσο απασχολημένοι κι αν είμαστε, η οικογένειά μας έρχεται πάντα πρώτη. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και αυτό είναι που κάνει μια σχέση να λειτουργεί όταν είσαι μαζί τόσα χρόνια. Η οικογένειά μας θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», ανέφερε.

Το αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε ενόψει της τελετής κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα τιμηθεί με το δικό του αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλευρό του αναμένεται να βρεθούν η Βικτόρια Μπέκαμ και τα τρία μικρότερα παιδιά τους, στηρίζοντάς τον σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της δημόσιας πορείας του.

Η απόκτηση ενός αστεριού στη συγκεκριμένη λεωφόρο προϋποθέτει πρόταση σε μία από τις κατηγορίες που αφορούν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το θέατρο. Παράλληλα, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αξιοσημείωτη επαγγελματική πορεία, τουλάχιστον πέντε χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο τους, κοινωνική προσφορά και να δεσμεύονται ότι θα παρευρεθούν στην τελετή.

Στην αναμνηστική πλάκα του Μπέκαμ θα αναγράφεται και ο τίτλος «Sir», καθώς χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Η πιθανή απουσία του Μπρούκλιν

Παρότι πρόκειται για μια κορυφαία διάκριση, δεν αποκλείεται η εκδήλωση να συνοδευτεί και από μια δυσάρεστη νότα για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν σκοπεύει να παραστεί στην τελετή, παρότι κατοικεί μόνιμα στο Λος Άντζελες μαζί με τη σύζυγό του.

Μάλιστα, η κατοικία του ζευγαριού στο Μπέβερλι Χιλς βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των οκτώ χιλιομέτρων από το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το αστέρι του πατέρα του.

Πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun υποστήριξε ότι μια τέτοια απουσία θα αποτελούσε ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον πρώην ποδοσφαιριστή.

«Ο Ντέιβιντ εξακολουθεί να ελπίζει ότι μέχρι τότε οι σχέσεις της οικογένειας θα έχουν αποκατασταθεί, ιδιαίτερα μετά τις κινήσεις συμφιλίωσης που έχει κάνει προς τον Μπρούκλιν. Η ρήξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη στενοχώρια», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι καταγγελίες και η αποστασιοποίηση

Τον Ιανουάριο ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προχώρησε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση, παίρνοντας αποστάσεις από την οικογένειά του.

Όπως αναφέρθηκε τότε, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον να συνδέεται με το «Brand Beckham», ενώ φέρεται να κατηγόρησε τους γονείς του για παρεμβάσεις στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρονται να έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του δεν έδωσαν το «παρών» στους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι νομικοί εκπρόσωποι του Μπρούκλιν και της Νίκολα ζήτησαν από την οικογένεια Μπέκαμ να επικοινωνεί μαζί τους αποκλειστικά μέσω δικηγόρων, ενώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο Μπρούκλιν φέρεται να απέκλεισε τους γονείς του από το Instagram.

Η τοποθέτηση της Βικτόρια Μπέκαμ

Στην ίδια συνέντευξη, η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνοδεύουν τη γονεϊκότητα όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται και ακολουθούν τη δική τους πορεία.

«Το να είσαι γονιός παιδιών που βρίσκονται στην ενηλικίωση ή είναι ήδη ενήλικες είναι πολύ διαφορετικό από το να μεγαλώνεις μικρά παιδιά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η έντονη δημοσιότητα γύρω από την οικογενειακή υπόθεση δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στους τομείς της μόδας και των καλλυντικών.

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αγοράζουν τα προϊόντα μου επειδή είναι πραγματικά καλά. Δεν αγοράζουν το eyeliner μου απλώς επειδή φέρει το όνομά μου», ανέφερε.