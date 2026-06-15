Η άρνηση για κάθε ενδεχόμενο επανασύνδεσης έγινε σαφής από την πλευρά που εκπροσωπεί τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, καθώς χαρακτήρισαν ως προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων την εμφάνιση της 14χρονης Χάρπερ έξω από την έπαυλή τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες, με αφορμή τη συγκέντρωση των μελών της οικογένειας για την τελετή βράβευσης του Ντέιβιντ Μπέκαμ με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Η έφηβη κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή εθεάθη να προσεγγίζει το σπίτι του αδελφού της στο Μπέβερλι Χιλς γύρω στις 2 το μεσημέρι, φορώντας ακόμα τα ρούχα της εκδήλωσης, προκειμένου να αφήσει ένα σημείωμα. Το ζευγάρι, ωστόσο, δεν βρισκόταν εκεί, καθώς είχε επιλέξει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη.

Εκπρόσωπος του Μπρούκλιν και της Νίκολα τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν, ξεκαθαρίζοντας την οπτική τους γύρω από την επίσκεψη αυτή:

«Θεωρούν την επίσκεψη της Χάρπερ μια σκηνοθετημένη φωτογραφική κίνηση».

Η απουσία του πρωτότοκου γιου από τη σημαντική στιγμή του πατέρα του σχολιάστηκε έντονα, την ώρα που οι γονείς του και τα αδέλφια του, Ρομέο και Κρουζ, έδιναν κανονικά το παρών.

Ο ίδιος ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επέλεξε να δείξει την ακριβή του τοποθεσία μέσω των κοινωνικών δικτύων, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παρουσία του στο New York City Wine & Food Festival μαζί με φίλους του.

Η ομιλία του Ντέιβιντ Μπέκαμ και το μήνυμα στα παιδιά του

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικά ψυχρές, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν παρέλειψε να αναφερθεί ονομαστικά και στα τέσσερα παιδιά του κατά τη διάρκεια του λόγου του στο Χόλιγουντ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του:

«Πάνω απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω την απίστευτη οικογένειά μου. Τους γονείς μου και τις αδελφές μου, που στήριζαν πάντα τα όνειρά μου. Τη Βικτόρια, την καταπληκτική σύζυγό μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Χωρίς εκείνη τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό ή τόσο απολαυστικό. Και τα υπέροχα παιδιά μου, που είναι ο λόγος για τον οποίο σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί».

Η συναισθηματική φόρτιση του παλαίμαχου αθλητή έγινε εμφανής στη συνέχεια της τοποθέτησής του:

«Παιδιά, τώρα θα συγκινηθώ. Ελπίζω κάποια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που ονειρεύτηκε μεγάλα πράγματα. Το να σας κάνω περήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Σας είμαι ευγνώμων για όλα».

Το ιστορικό της αποξένωσης και οι κατηγορίες για το νυφικό

Η κρίση ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του έχει βαθιές ρίζες και κρατά εδώ και αρκετούς μήνες. Η επίσημη επιβεβαίωση της ρήξης ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προχώρησε σε μια γραπτή τοποθέτηση που συζητήθηκε πολύ:

«Δεν με χειραγωγεί κανείς. Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υπήρξαν επανειλημμένες απόπειρες παρέμβασης της οικογένειάς του στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, ενώ κατηγόρησε ευθέως τους γονείς του για προσπάθεια ελέγχου των όσων γράφονται στα μέσα ενημέρωσης.

Στο ίδιο κείμενο, ο ίδιος είχε αναφερθεί και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που αφορούσε τη μητέρα του, σημειώνοντας πως η Βικτόρια Μπέκαμ ακύρωσε την απόφασή της να σχεδιάσει το νυφικό της Νίκολα λίγο πριν από το μυστήριο, αναγκάζοντας τη νύφη να στραφεί σε άλλη λύση την τελευταία στιγμή.