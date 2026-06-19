Η δικαστική έρευνα για την καταγγελία βιασμού εις βάρος του Άρμι Χάμερ έκλεισε οριστικά από το Γραφείο του Εισαγγελέα του Λος Άντζελες λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ωστόσο ο 39χρονος ηθοποιός προχώρησε σε μια πρωτοφανή σύγκριση των παθημάτων του με τη σταύρωση του Χριστού, περιγράφοντας τη δημόσια κατακραυγή που διέλυσε την καριέρα του.

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Χάμερ αποκάλυψε το παρασκήνιο της σύγκρουσης με τον πατέρα του, Μάικλ Άρμαντ Χάμερ, όταν ξέσπασε η θύελλα των αποκαλύψεων. Όπως αναφέρει, ο πατέρας του ήθελε να κινηθεί επιθετικά:

«Ήταν έξαλλος. Έλεγε: “Θα τηλεφωνήσω σε αυτόν, θα κάνω εκείνο, πρέπει να μάθουν την αλήθεια”. Ήθελε πραγματικά να περάσει στην αντεπίθεση».

Ο ίδιος, όμως, επέλεξε μια εντελώς διαφορετική στάση, απαντώντας του με μια βαριά θρησκευτική παρομοίωση:

«Του είπα: “Κοίτα, φίλε, είμαι ήδη πάνω στον σταυρό. Τα καρφιά είναι ήδη στα χέρια μου. Δεν πρόκειται να κατέβω από αυτόν τον σταυρό ό,τι κι αν κάνουμε. Και όσο περισσότερο παλεύω, τόσο περισσότερο θα παραμένω εδώ πάνω”».

Οι καταγγελίες για κακοποίηση και οι φαντασιώσεις κανιβαλισμού

Το χρονικό της πτώσης ξεκίνησε το 2021, όταν πρώην σύντροφός του τον κατηγόρησε για βιασμό που φέρεται να τελέστηκε το 2017, την περίοδο που ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος. Ακολούθησαν μαρτυρίες και άλλων γυναικών για σεξουαλική, ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση, ισχυρισμούς που ο ίδιος απέρριψε εξ αρχής.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε δραματικά με τη διαρροή μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με την πρώην σύντροφό του, Εφροσίνα Ανγκέλοβα, στα οποία αποτυπώνονταν ακραίες φαντασιώσεις γύρω από τον κανιβαλισμό. Η καριέρα του τερματίστηκε απότομα, καθώς απομακρύνθηκε από το πρακτορείο WME και έχασε μεγάλους ρόλους, όπως στην ταινία «Shotgun Wedding» με την Τζένιφερ Λόπεζ και στη σειρά «The Offer».

Κάνοντας την αυτοκριτική του για εκείνη την περίοδο, ο Άρμι Χάμερ παραδέχθηκε: «Οι υγιείς άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόμουν εγώ. Θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να αλλάξω με πιο ήπιο τρόπο. Αλλά στο τέλος παίρνεις αυτό που σου έρχεται».

Παράλληλα, ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για τις προσωπικές του επιλογές:

«Εγώ δημιούργησα αυτά τα προβλήματα για τον εαυτό μου. Δεν μου συνέβησαν τυχαία. Δεν έκανα όσα λένε ότι έκανα. Όμως έβαλα στη ζωή μου ανθρώπους που ήταν επικίνδυνοι και προκάλεσα αντιδράσεις από ανθρώπους γύρω μου. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ».

Η αλήθεια για την κληρονομιά και οι τελευταίες στιγμές του πατέρα του

Το προσωπικό δράμα του ηθοποιού συνεχίστηκε στα Νησιά Κέιμαν, όπου αποσύρθηκε για να φροντίσει τον βαριά άρρωστο πατέρα του, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τον Νοέμβριο του 2022 σε ηλικία 67 ετών.

Ο Χάμερ περιέγραψε με απόλυτο ρεαλισμό τις δύσκολες στιγμές της φροντίδας του:

«Τον βοηθούσα να κάνει μπάνιο, του μαγείρευα, τον τάιζα, άλλαζα τις πάνες του και έκανα ό,τι χρειαζόταν».

Η δοκιμασία αυτή λειτούργησε λυτρωτικά για τη σχέση τους, όπως εξήγησε ο ίδιος:

«Κάναμε όλες εκείνες τις συζητήσεις που έπρεπε να γίνουν. Βρήκαμε μια συμφιλίωση. Προχωρήσαμε παρακάτω. Και τελικά ήμουν εκεί, κρατώντας το χέρι του όταν πέθανε. Αυτό είναι ένα δώρο».

Όσον αφορά τις φήμες για τη μυθική περιουσία της οικογένειας, η οποία αγγίζει τα 800 εκατομμύρια δολάρια από την εποχή του παππού του, Άρμαντ Χάμερ, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και τα χρήματα δεν επαρκούν για να σταματήσει να εργάζεται.

«Η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη που χρειάζεται φοροτεχνικός για να την καταλάβει πλήρως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η σιωπή του Χόλιγουντ και η επιστροφή

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι στην αρχή παρακολουθούσε εμμονικά τα δημοσιεύματα, κάτι που τελικά σταμάτησε για να αφοσιωθεί στα παιδιά του και στην απεξάρτησή του.

«Υπήρξε μια περίοδος που διάβαζα διαρκώς τι έλεγαν οι άνθρωποι για μένα. Κάποια στιγμή όμως κατάλαβα ότι αυτό δεν μου προσέφερε τίποτα. Σχεδόν δεν ανήκε καν στον πραγματικό κόσμο. Αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι παραμένει. Αυτό που αποδέχεσαι μεταμορφώνεται. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και θα διόρθωνε τα πράγματα», ανέφερε, υιοθετώντας τη φράση αυτή ως προσωπικό του ρητό.

Σήμερα, ο Άρμι Χάμερ επιχειρεί ένα επαγγελματικό comeback, έχοντας νοικιάσει ξανά σπίτι στην περιοχή του Λος Άντζελες.

«Επέστρεψα σε μια πόλη που κάποτε ένιωθα δική μου, αλλά είχε προχωρήσει χωρίς εμένα», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην πλήρη απομόνωση που βίωσε από τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον στήριζαν μόνο κρυφά, μοιραζόμενος μια συμβουλή που του έδωσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Τζαμάικα, όταν ο Χάμερ παραπονέθηκε για τη στάση των φίλων του. Ο άνδρας τον ρώτησε αν θα ήθελε οι φίλοι του να πλησιάσουν ένα σπίτι που καίγεται.

«Θα ήθελα να μείνουν όσο πιο μακριά γίνεται από τη φωτιά», απάντησε ο ηθοποιός, για να λάβει την απόκριση: «Τώρα σκέφτεσαι σαν πραγματικός φίλος».

Αυτή η κουβέντα χαράχτηκε βαθιά μέσα του, με τον ίδιο να καταλήγει:

«Νομίζω ότι ήταν μια πνευματική στιγμή. Ο Τζόζεφ Κάμπελ θα την αποκαλούσε στιγμή του μέντορα στο ταξίδι του ήρωα, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό».