Σε νέο κύκλο μπαίνει η πολύκροτη υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, καθώς την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας στην Κεφαλονιά, προκειμένου να απολογηθούν.

Η κύρια ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακριτικής Αρχής, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύμφωνα με το tempo24.gr.