Ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης, με την οικογένειά του να αναφέρει πως «έβαλε τέλος στη ζωή του έπειτα από μήνες τεράστιας πίεσης» που προκλήθηκε από την αστυνομική έρευνα σε βάρος του.

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν ο άνδρας που είχε θεωρηθεί ύποπτος ως ο λεγόμενος «Putney pusher», στην υπόθεση με τη γυναίκα που φέρεται να έπεσε μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα του Πάτνεϊ, στο δυτικό Λονδίνο, τον Μάιο του 2017. Οι αδελφές του, Άλεξια Χικς και Σόφι Φόλκερ, υποστηρίζουν πως ο αδελφός τους ήταν αθώος και κατηγορούν τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για «αμέλεια και απερισκεψία» στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση.

Met was negligent and reckless, sisters of 'Putney pusher' suspect tell BBC https://t.co/DA1evP6N31 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2026

Μιλώντας στο πρόγραμμα «Today» του BBC Radio 4, οι δύο γυναίκες παρουσίασαν μια σειρά από λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ο Νίκολας Μπράντραμ δεν θα μπορούσε να είναι ο άνδρας που αναζητούσαν οι αρχές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε πως αναγνωρίζει την ψυχική πίεση που μπορεί να προκαλέσει μια αστυνομική έρευνα σε ένα άτομο και επιβεβαίωσε ότι έχει γίνει παραπομπή στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αστυνομίας.

«Δεν ταίριαζε στην περιγραφή του δράστη», λένε οι αδελφές του

Οι δύο αδελφές υποστήριξαν ότι ο αδελφός τους, ο οποίος εργαζόταν ως τραπεζίτης και είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό, δεν ανταποκρινόταν στα χαρακτηριστικά του άνδρα που περιέγραφε η υπόθεση. Όπως ανέφεραν, η εμφάνισή του δεν ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη, καθώς είχε τραυματισμένο πόδι από παλιό στρατιωτικό τραυματισμό και ένα εμφανές στρατιωτικό τατουάζ στον πήχη του.

Το θύμα είχε αναφέρει πως ο άνδρας που την έσπρωξε είχε καστανά μάτια, ενώ ο Μπράντραμ είχε μπλε μάτια. Ζούσε στο Νότινγκ Χιλ και δεν είχε σύνδεση με την περιοχή του Πάτνεϊ. Παράλληλα, η οικογένειά του υποστηρίζει ότι διαθέτει στοιχεία που δείχνουν πως βρισκόταν στο γραφείο του στην περιοχή Μποντ Στριτ την ώρα του περιστατικού. Είχε προσφερθεί ο ίδιος να δώσει δείγμα DNA στην αστυνομία, προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνα, όμως σύμφωνα με τις αδελφές του δεν ενημερώθηκε ποτέ για τα αποτελέσματα, παρά τις προσπάθειές του να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Η Άλεξια Χικς περιέγραψε επίσης τη σύλληψη του αδελφού της τον Ιούνιο, λέγοντας ότι ξύπνησε από μεγάλη αστυνομική παρουσία έξω από το σπίτι του, με αστυνομικούς που φορούσαν προστατευτικά γιλέκα, ενώ υπήρχε και τηλεοπτικό συνεργείο. «Αυτό ήρθε εντελώς ξαφνικά, ουσιαστικά μετά από μια καταγγελία που θα πρέπει να ήταν είτε κακόβουλη είτε λανθασμένη», δήλωσε.

Οι αδελφές του περιέγραψαν τον Νίκολας Μπράντραμ ως έναν «πολύ αγαπημένο αδελφό, θείο, πατέρα και γιο», έναν άνθρωπο με έντονη οικογενειακή ζωή που «δεν άξιζε να του συμβεί τίποτα από όλα αυτά».

Η διαρροή του ονόματός του και οι κατηγορίες κατά της αστυνομίας

Σύμφωνα με τις αδελφές του, η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά τη σύλληψή του, ενώ υποστήριξαν ότι το όνομά του διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ημέρες μετά. «Διάβαζε όλα όσα γράφονταν στο διαδίκτυο, γιατί εκεί εξακολουθούσε να θεωρείται ένοχος», ανέφεραν.

Οι ίδιες κατηγόρησαν τη Μητροπολιτική Αστυνομία ότι «απέτυχε» απέναντι στον αδελφό τους, υποστηρίζοντας πως υπήρξε βιασύνη για τη σύλληψή του και την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης, χωρίς να υπάρξει η ίδια προσπάθεια για να αποδειχθεί η αθωότητά του. «Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν υπήρχε η ίδια επείγουσα ανάγκη να καθαρίσει το όνομά του», είπαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα για το περιστατικό του 2017 παραμένει σε εξέλιξη και πως δεν έχει κάποιο επιπλέον σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις των αδελφών του Νίκολας Μπράντραμ.