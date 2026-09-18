Πάνω από 200.000 άνθρωποι με άνοια ζουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Alzheimer’s Disease International (ADI), ενώ εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους, παρέχοντας φροντίδα και στήριξη.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στην ιατρική έρευνα δημιουργούν νέα δεδομένα: σύγχρονοι διαγνωστικοί βιοδείκτες μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση, ενώ νέες θεραπείες έχουν τη δυνατότητα να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπευτικές και υποστηρικτικές επιλογές, καλύτερο σχεδιασμό της φροντίδας και ουσιαστικότερη συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου και της οικογένειάς του στις αποφάσεις για το μέλλον. Φέτος, η παγκόσμια εκστρατεία της Alzheimer’s Disease International (ADI) εστιάζει στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της άνοιας, με κεντρικό μήνυμα: «Όσο νωρίτερα το γνωρίζεις, τόσα περισσότερα μπορείς να κάνεις: Η διάγνωση της άνοιας έχει σημασία».

Με αφορμή την 21η Σεπτεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) συνδιοργανώνει με την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ εκδήλωση με τίτλο «Ενημερώσου Νωρίς… Δράσε έγκαιρα», στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. Κοινός στόχος των οργανωτών είναι να αναδείξουν το μήνυμα του 2026, ότι η διάγνωση δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά ένα σημαντικό βήμα για να γνωρίζουμε, να κατανοούμε και να μπορούμε να δράσουμε έγκαιρα.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα νεότερα δεδομένα για την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της άνοιας, ο ρόλος των αγγειακών παραγόντων κινδύνου, η σχέση της αναιμίας και των διαταραχών της αιμόστασης με την άνοια, καθώς και οι νευροψυχολογικοί δείκτες που μπορούν να συμβάλουν στην πολύ πρώιμη ανίχνευση της νοητικής έκπτωσης. Θα παρουσιαστεί επίσης η συμβολή της σωματικής δραστηριότητας στην αντιμετώπιση του νευροεκφυλισμού. Ομιλητές θα είναι η ομότιμη καθηγήτρια Νευρολογίας-Ψυχιατρικής του ΑΠΘ Μάγδα Τσολάκη, ο καθηγητής Παθολογίας του ΑΠΘ Χρήστος Σαββόπουλος, η αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ και αιματολόγος Γεωργία Καϊάφα, η καθηγήτρια Γνωστικής Γηροψυχολογίας του ΑΠΘ Δέσποινα Μωραΐτου και ο καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, ενώ την εκδήλωση θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος Νίκη Στρατηλάτη.

Οι δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ

Στις 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Alzheimer Ελλάς, θα φωταγωγήσει τον Λευκό Πύργο και το έργο «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, ενώ από τις 17:00 έως τις 21:00 θα λειτουργήσει ενημερωτικό περίπτερο της Alzheimer Ελλάς στον χώρο απέναντι από τις «Ομπρέλες».

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών πραγματοποιεί συλλογή υπογραφών, ζητώντας από την Πολιτεία την ένταξη και χρηματοδότηση των νέων διαγνωστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ, ισότιμη πρόσβαση στις νέες θεραπείες, στήριξη των οικογενειακών περιθαλπόντων και ολοκληρωμένο νόμο για την άνοια, με υπηρεσίες Μνήμης σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.