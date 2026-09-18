Τα εργαλεία ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, αλλά και οποιασδήποτε δομής στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις, παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

«Είμαστε εδώ κατόπιν του γεγονότος», είπε ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, και σημείωσε ότι πλέον γίνεται «μία προσπάθεια για να εντοπιστούν τα κενά για να μεγιστοποιηθεί η μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων».

«Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα», επεσήμανε στη συνέχεια και τόνισε πως το πρώτο εργαλείο ελέγχου, το Med Watch, εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε όλα τα ιατρεία που είναι ενταγμένα στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το συγκεκριμένο εργαλείο ανιχνεύει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους και τι ταιριάζει με την άδειά τους και τον κώδικα δεοντολογίας.

Ειδικότερα, εντοπίζει κάθε είδους διαφήμιση σε κοινωνικά δίκτυα ή στο διαδίκτυο και, εφόσον διαφημίζεται ιατρική πράξη, την περνάει από τις αδειοδοτήσεις και τον κώδικα δεοντολογίας, και αν εντοπίσει κάτι που δεν είναι νόμιμο, στέλνει ειδοποίηση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στο υπουργείο Υγείας, ακόμα και στην ΕΑΔ και στη συνέχεια θα διενεργείται έλεγχος.

Το σύστημα έχει τέσσερα επίπεδα κατηγοριοποίησης: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και γκρι.

«Επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου και λέει σε οποιονδήποτε πως οτιδήποτε λες στο διαδίκτυο ελέγχεται», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και σημείωσε πως αν εντοπιστεί κάτι πολύ ακραίο, όπως η πλασμαφαίρεση, θα πάει κατευθείαν στην ΕΑΔ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως σύντομα η πλατφόρμα θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

«Η πλατφόρμα είναι συνεχής και κάθε μέρα η τεχνητή νοημοσύνη θα ψάχνει» με στόχο «να τρέχουμε πρώτοι», είπε ακόμα και έκανε λόγο για ένα «πρωτοποριακό εργαλείο που στηρίζεται στη δουλειά που έχουμε κάνει με τα ψηφιακά μητρώα».

Εξηγώντας τη λειτουργία του Med Watch, ο Γιάννης Δοξαράς, που «έστησε» το εργαλείο, εξήγησε πως συλλέγει την ψηφιακή παρουσία όλων των φορέων στα δεδομένα του ιατρικού συλλόγου, στην Google, στις διαφημίσεις, στα προφίλ των γιατρών στα social media και σε πλατφόρμες διαμεσολάβησης και σε ιστοσελίδες, κατεβάζει τα δεδομένα, τα αναλύει και στη συνέχεια προχωράει σε μία αρχική κωδικοποίηση βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, ένας πλαστικός ή ένας δερματολόγος και τι ισχυρίζεται σε σχέση με την ψηφιακή του παρουσία.

«Υπάρχουν κενά και γκρι περιοχές. Πρέπει να μπουν μέσα και τα μηχανήματα», ωστόσο εντοπίζει αν μία ιατρική πράξη που ισχυρίζεται ένας γιατρός χρειάζεται να γίνει σε ανώτερη δομή υγείας, εάν προβαίνει σε κάποιον ψευδή ισχυρισμό, εάν υπάρχει κάποιο φάρμακο που δεν συνταγογραφείται, τότε το σύστημα δημιουργεί σήμανση ανά δομή.

Τόνισε ότι το σημαντικό είναι η κωδικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει και μη ιατρικές οντότητες όπως σπα, ινστιτούτα κτλ.

Ο κ. Δοξαράς εξήγησε ότι η πλατφόρμα έχει τρέξει από τη Δευτέρα και από τις 8.500 δομές, προέκυψαν 5.069 ευρήματα, τα οποία μπορεί να είναι παραπάνω από ένα σε κάποια δομή, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα πειθαρχικά όργανα. Παράλληλα, 231 μονάδες καταγράφηκαν ως περιπτώσεις αυξημένης σοβαρότητας, με ενδείξεις που χρήζουν άμεσου και ενδελεχούς ελέγχου. Από τις 231 δομές, οι 160 είναι μη ιατρικές δομές, ινστιτούτα, σπα κτλ., 50 ιατρεία, 12 ιδιωτικές κλινικές και 7 πολυιατρεία.

Όπως διευκρινίστηκε, τα ευρήματα της πλατφόρμας αποτελούν ενδείξεις πιθανών παραβάσεων και όχι οριστικά συμπεράσματα, καθώς η τελική κρίση θα προκύψει μετά τον προβλεπόμενο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οριζόντιος τρόπος να μαζεύονται στοιχεία, να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι όχι», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο δεύτερο εργαλείο, που είναι ένα app στο κινητό για να μπορεί ο ίδιος ο πολίτης να ελέγχει την άδεια του γιατρού.

Το δεύτερο εργαλείο, όπως ανέφερε, είναι έτοιμο και θα ενταχθεί σε ένα άρθρο στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, το οποίο θα είναι έτοιμο σε περίπου έναν μήνα, καθώς πρέπει να ψηφιστεί, ενώ πρέπει να διευκρινιστούν και κάποια ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας.

Νέα επιτροπή για τον τομέα του longevity

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής επιτροπής υπό τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας, με τη συμμετοχή της προέδρου της Διοικούσας του ΠΙΣ, Ματίνας Παγώνη, του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, και ακαδημαϊκών.

Στόχος είναι η θέσπιση σαφούς θεσμικού πλαισίου για την αναγεννητική ιατρική, την ευεξία και το longevity: «Αυτή είναι μια πλευρά της ιατρικής που αναπτύσσεται παγκόσμια με πολύ μεγάλη ταχύτητα… Το σημαντικό για μας είναι η Ελλάδα να το κάνει με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και το κυριότερο με ασφάλεια».

Η παρουσίαση στο υπουργείο Υγείας σε καρτέλες