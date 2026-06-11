Μια ανάρτηση της Σελένα Γκόμεζ στο Instagram ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν μαζικά ένα στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, Μπένι Μπλάνκο.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές της με τον γνωστό μουσικό παραγωγό, δίνοντας στους εκατομμύρια ακολούθους της μια πιο τρυφερή ματιά στη σχέση τους. Ωστόσο, μία από τις εικόνες ξεχώρισε αμέσως και έγινε αντικείμενο σχολιασμού.

Στο επίμαχο στιγμιότυπο, το ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται σε εστιατόριο, με τον Μπένι Μπλάνκο να σκύβει και να φιλά τη Σελένα Γκόμεζ στο στήθος. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αμηχανία σε αρκετούς χρήστες, καθώς έγινε σε δημόσιο χώρο, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν τη φωτογραφία με χιούμορ.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση δεν άργησαν να πάρουν φωτιά, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν υπερβολική τη δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας και άλλους να υπερασπίζονται το ζευγάρι, τονίζοντας πως πρόκειται για μια προσωπική στιγμή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι.

Ο Μπένι Μπλάνκο, πάντως, δεν έδειξε να επηρεάζεται από τις αντιδράσεις. Αντιθέτως, επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύντροφό του, γράφοντας κάτω από την ανάρτηση: «Σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο κάθε μέρα». Σε άλλο σχόλιό του πρόσθεσε: «Ο χρόνος σταματά όταν βρίσκομαι στην αγκαλιά σου».

Όταν η Σελένα Γκόμεζ φίλησε το πόδι του Μπένι Μπλάνκο

Την ίδια ώρα, αρκετοί followers θυμήθηκαν ένα παλαιότερο περιστατικό που είχε επίσης γίνει viral. Τον περασμένο Μάρτιο, η Σελένα Γκόμεζ είχε εμφανιστεί στο podcast του Μπένι Μπλάνκο, «Friends Keep Secrets», όπου σε μια αυθόρμητη στιγμή έσκυψε και φίλησε το πόδι του.

Το στιγμιότυπο εκείνο είχε προκαλέσει τότε πολλά πειράγματα στο διαδίκτυο, με το κοινό να σχολιάζει τη χαλαρότητα και την ιδιαίτερη χημεία του ζευγαριού. Ο ίδιος ο Μπένι Μπλάνκο είχε παραδεχτεί πως η κίνηση της Σελένα Γκόμεζ τον είχε κάνει να νιώσει όμορφα, λέγοντας ότι τον συγκίνησε και του έφτιαξε τη μέρα.

Μιλώντας τότε για τη σχέση τους, ο μουσικός παραγωγός είχε εξομολογηθεί ότι δυσκολεύεται να συγκρατήσει την τρυφερότητά του όταν βρίσκεται κοντά της, ακόμη και σε δημόσιους χώρους. Η πρόσφατη φωτογραφία, λοιπόν, φαίνεται πως απλώς επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον αυθορμητισμό με τον οποίο το ζευγάρι εκδηλώνει τον έρωτά του.

Παρά τα πειράγματα και τις αντιδράσεις, η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο δείχνουν να απολαμβάνουν τη σχέση τους χωρίς να επηρεάζονται από τα σχόλια, επιλέγοντας να μοιράζονται με το κοινό τους στιγμές από την καθημερινότητά τους.