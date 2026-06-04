Βίντεο στο Instagram δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο οποίο φαίνονται τα σημάδια που έχει στο πρόσωπό του μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Ο τραγουδιστής είχε ανεβάσει πριν από λίγες ημέρες μια φωτογραφία, όπου εμφανιζόταν με μαυρισμένο μάτι και εμφανή σημάδια. Αυτή τη φορά, θέλησε να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, μετά την παρανόηση που δημιουργήθηκε.

Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξανά με σημάδια στο πρόσωπο, τονίζοντας όμως ότι η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Μη ξανακούσω κανέναν να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε; … Ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε», λέει στο βίντεο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πριν από λίγες ημέρες, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του.