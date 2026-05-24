Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media το βίντεοκλιπ από το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιπτώσεις».

Στο βίντεο μάλιστα ο γνωστός τραγουδιστής φοράει μια «ερυθρόλευκη» φανέλα, ενώ στην ανάρτηση που έκανε αναφέρθηκε και στον τελικό της Euroleague.

«Βίντεο εικόνα του καινούργιου μου κομματιού με τίτλο Επιπτώσεις» έγραψε και πρόσθεσε: «Αα ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ -Euroleague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@@@ε τους».

