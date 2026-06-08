Στο νέο επεισόδιο του YFSF ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώθηκε σε Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας ένα από τα πιο πετυχημένα του τραγούδια, το «Ώρες Μικρές».

«Σου έχω μια δυνατή συμπάθεια και δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε παρέα», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Μέμο Μπεγνή πριν ανέβει στη σκηνή ο ηθοποιός.

«Κάνω εσένα στο τραγούδι «Ώρες μηδέν», είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω αγωνία γιατί θα με δεις, έχεις αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη φωνή σου που είναι δύσκολο να σε προσεγγίσει κάποιος, έχεις τη χροιά και το στυλ που τραγουδάς που είσαι εξαιρετικός», σχολίασε ο Μέμος Μπεγνής.