Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φθάνοντας κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.