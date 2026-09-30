Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Ερέτρια το πρωί της Κυριακής, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός ενός τζιπ έφυγε από τον δρόμο και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα δέντρο.

Ο 35χρονος πήγαινε σε ραντεβού με άλλους ιδιοκτήτες τύπου τζιπ, ωστόσο επειδή δεν ήρθε στο ραντεβού τον αναζήτησαν, έγραψε το eviaonline.gr.

Μετά από αγωνιώδη αναζήτηση σε όλη τη διαδρομή κατέληξαν στο σημείο όπου τον βρήκαν σοβαρά χτυπημένο.

Ο τραυματίας που είναι κάτοικος Αμαρύνθου, μετά από επικοινωνία με το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στον Ευαγγελισμό όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος καθώς φέρει χτυπήματα στο κεφάλι.