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Τραγική κατάληξη είχε εξόρμηση για ψάρεμα στην Κέρκυρα, καθώς ένας 57χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, κοντά στη νησίδα Ορθόλιθος.

Ο ψαροντουφεκάς ανασύρθηκε από άλλο αλιέα, ο οποίος τον εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Στη συνέχεια, ο 57χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.