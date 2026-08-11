Στη Λοριάν της Γαλλίας βρίσκεται το πλήρωμα που θα στελεχώνει την υπερσύγχρονη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ», η οποία θα παραληφθεί επίσημα πολύ σύντομα από το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας. Ήδη, μάλιστα, τα μέλη του έχουν περάσει από τις αίθουσες εκπαίδευσης πάνω στο ίδιο το πλοίο που είναι σχεδόν έτοιμο. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί εξοικειώνονται καθημερινά με τα συστήματα της δεύτερης ελληνικής FDI HN, την ώρα που το πρόγραμμα κατασκευής και δοκιμών μπαίνει στην τελική του φάση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η 30ή Οκτωβρίου έχει επιλεγεί, εκτός απροόπτου, ως η ημερομηνία παράδοσης της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στο Πολεμικό Ναυτικό, δηλαδή δύο ημέρες μετά την εθνική μας επέτειο. Η τελετή παράδοσης και παραλαβής αναμένεται να γίνει στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν, με μια διαδικασία ανάλογη εκείνης που ακολουθήθηκε για την πρώτη ελληνική φρεγάτα της κλάσης, την «ΚΙΜΩΝ». Εφόσον το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, εκείνη την ημέρα θα υψωθεί επισήμως η ελληνική σημαία στην Belh@rra και ο στόλος μας θα διαθέτει τη δεύτερη από τις συνολικά τέσσερις ανάλογες νέες μονάδες επιφανείας.

Οι τελευταίοι έλεγχοι πριν από την παράδοση

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δοκιμών της «ΝΕΑΡΧΟΣ» έχει ολοκληρωθεί. Σε εκκρεμότητα βρίσκονται ορισμένες ακόμη έξοδοι στη θάλασσα, καθώς και οι τελικοί έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν, ενώ το πλοίο θα βρίσκεται δεμένο στη βάση της γαλλικής κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group.

Οι θαλάσσιες δοκιμές είναι καθοριστικές για την πιστοποίηση ενός νέου πολεμικού πλοίου. Σε πραγματικές συνθήκες εξετάζονται η συμπεριφορά της φρεγάτας, η απόδοση της πρόωσης και της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η λειτουργία των μέσων ναυτιλίας και επικοινωνιών, καθώς και η συνεργασία αισθητήρων και επιμέρους υποσυστημάτων. Παράλληλα, οι έλεγχοι εν όρμω επιτρέπουν στους τεχνικούς να κλείσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν από την επίσημη παραλαβή.

Μέχρι στιγμής, η πορεία του προγράμματος περιγράφεται ως συμβατή με τον σχεδιασμό και δεν έχει αναφερθεί τεχνικό ζήτημα που να θέτει υπό αμφισβήτηση τον στόχο της 30ής Οκτωβρίου. Η ημερομηνία, πάντως, παραμένει συνδεδεμένη με την ομαλή ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών και πιστοποιήσεων.

Εκπαίδευση επάνω στη «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Η παρουσία ολόκληρου του πληρώματος στη Γαλλία αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η διαδικασία έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο. Η εκπαίδευση γίνεται σε συνεργασία με τα στελέχη και τους τεχνικούς της Naval Group και βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην πρακτική εξοικείωση με το ίδιο το πλοίο. Στόχος είναι, όταν ολοκληρωθεί η παράδοση, το πλήρωμα να είναι έτοιμο να αναλάβει πλήρως τη λειτουργία της φρεγάτας και να προχωρήσει στην επόμενη φάση, που αφορά την επιχειρησιακή της ένταξη. Το ίδιο μοντέλο εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της «ΚΙΜΩΝ».

Οι φρεγάτες FDI HN εισάγουν διαφορετικές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις παλαιότερες ελληνικές. Η ψηφιακή αρχιτεκτονική, ο εκτεταμένος αυτοματισμός, το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης SETIS και το ραντάρ Sea Fire διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ολοκληρωμένη σύνδεση των αισθητήρων με τα οπλικά συστήματα και τις επικοινωνίες, στοιχείο που επηρεάζει τόσο την εκπαίδευση όσο και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η δράση του πληρώματος.

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την πρώτη φρεγάτα θα αξιοποιηθεί στη «ΝΕΑΡΧΟΣ» και, στη συνέχεια, στις «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ». Με κάθε νέα παράδοση εκ των πραγμάτων θα διευρύνεται ο αριθμός των στελεχών που διαθέτουν εμπειρία στις πλέον σύγχρονες μονάδες επιφανείας του ελληνικού Στόλου.

Η «ΦΟΡΜΙΩΝ» παραδίδεται και αναβαθμίζεται στη Γαλλία

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η τρίτη ελληνική FDI HN, η «ΦΟΡΜΙΩΝ», η οποία έχει ήδη αρχίσει τις δοκιμές στη θάλασσα. Η τυπική παράδοσή της προβλέπεται, με βάση τον ισχύοντα σχεδιασμό, έως το τέλος του 2026. Τον κύκλο του προγράμματος θα κλείσει η τέταρτη φρεγάτα, «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», με την παράδοσή της να προγραμματίζεται για τα τέλη του 2028. Σε αντίθεση με τις πρώτες μονάδες, στις οποίες οι νέες δυνατότητες προστίθενται σταδιακά, η τέταρτη FDI προβλέπεται να κατασκευαστεί εξαρχής με την πιο εξελιγμένη ελληνική διαμόρφωση. Ο σχεδιασμός συνδέεται με την ενίσχυση της ισχύος πυρός των πλοίων, μέσα από την πρόβλεψη πρόσθετων εκτοξευτών και τη δυνατότητα αξιοποίησης όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς. Εφόσον οι σχετικές επιλογές υλοποιηθούν, οι ελληνικές FDI θα αποκτήσουν στο μέλλον ευρύτερο φάσμα αποστολών, πέρα από τον βασικό τους ρόλο στην αεράμυνα περιοχής.