Το εξοχικό σπίτι του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά που πλήττει την περιοχή, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές.

Τη δυσάρεστη εξέλιξη έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία του καμένου σπιτιού, περιέγραψε τη βαθιά οδύνη που βιώνει η οικογένεια, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Όπως ανέφερε, μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν οι αναμνήσεις, τα όνειρα και οι κόποι δεκαετιών, ενώ παραδέχθηκε ότι η οικογένεια περνά μια περίοδο πένθους, αδυνατώντας ακόμη να διαχειριστεί το μέγεθος της καταστροφής.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άρη Χαλκιά.