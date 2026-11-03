Στο αποψινό 26ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα», οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές. Ο Σήφης αποφασίζει να αποκαλύψει στον Φίλιππο τον κρυφό έρωτά του για τη Μαρκέλλα, ενώ ο Μανούσος εξακολουθεί να παλεύει με τον θυμό και τη ζήλια του. Την ίδια ώρα, η μεγάλη στιγμή για τον Νικήτα και την Ελπίδα φτάνει, καθώς ξεκινούν οι προετοιμασίες και η τελετή του γάμου τους. Απόψε στις 22:10, στο MEGA.

Επεισόδιο 26

Ο Σήφης παραδέχεται στον Φίλιππο τον κρυφό έρωτα του για τη Μαρκέλλα, την ίδια στιγμή που εκείνη προσπαθεί να δικαιολογηθεί στον θυμωμένο Μανούσο, για την έξοδο της το προηγούμενο βράδυ εν αγνοία του. Ο θυμός του Μανούσου κάνει την Κλειώ, να αρχίσει ν’ ανησυχεί για τη ζήλια του. Και όλα αυτά, ενώ η Σοφία δημιουργεί θέματα στην Ελπίδα, ως την τελευταία στιγμή πριν το γάμο. Ο Φίλιππος μαλώνει με τον Λευτέρη, παίρνοντας το μέρος του Μάρκου, χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως αυτός που υποστηρίζει, έχει βάλει μπροστά το επόμενο σχέδιο του, για να τον βλάψει. Ο Σήφης δεν σταματάει να ψάχνει τη Μαρία, αλλά εκείνη συνεχίζει να τον αποφεύγει. Λίγο αργότερα, αρχίζει ο γάμος της Ελπίδας και του Νικήτα και όλοι είναι στην εκκλησία, εκτός απ’ τον Παυλή και τον Γιαννιό, που ετοιμάζουν το τραπέζι στην ταβέρνα. Εκεί, ο Παυλής έρχεται αντιμέτωπος με ένα σκοτεινό πρόσωπο από το παρελθόν.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: