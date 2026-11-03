Η νίκη του Point Of Law στο Melbourne Cup της Αυστραλίας, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, έφερε ξανά στο προσκήνιο μια συμφωνία που είχε συνδεθεί με τον βασιλιά Κάρολο λίγους μήνες νωρίτερα. Το άλογο, το οποίο είχε εκτραφεί και αγωνιστεί υπό την ιδιοκτησία του Βρετανού μονάρχη, είχε πουληθεί τον περασμένο Αύγουστο σε αυστραλιανή κοινοπραξία. Τώρα, με τη σημαντική αυτή νίκη στο ενεργητικό του, η μεταβίβασή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τίμημα που ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια λίρες.

Η πώληση δεν είχε ανακοινωθεί με επίσημη γνωστοποίηση του ακριβούς ποσού. Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας απασχόλησε τον βρετανικό και τον αυστραλιανό Τύπο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι νέοι ιδιοκτήτες κατέβαλαν ένα ιδιαίτερα υψηλό αντίτιμο για να αποκτήσουν το άλογο. Η εξέλιξη της αγωνιστικής του πορείας δικαίωσε πλέον την επιλογή τους, καθώς ο Point Of Law κατάφερε να επικρατήσει σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις των διεθνών ιπποδρομιών.

Για τον Κάρολο, η επιτυχία έχει μια επιπλέον διάσταση: το άλογο που κατέκτησε το Melbourne Cup ήταν μέχρι πριν από λίγους μήνες μέρος της δικής του ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Ο μονάρχης είχε ασχοληθεί με την εκτροφή και την ιδιοκτησία αλόγων κούρσας, συνεχίζοντας μια παράδοση που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια και ιδιαίτερα με την αγάπη της βασίλισσας Ελισάβετ για τα άλογα.

Η πρόταση να παραμείνει ο Κάρολος στην ιδιοκτησία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Royal Central, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη μεταβίβαση του Point Of Law είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να διατηρήσει ο βασιλιάς Κάρολος ένα ποσοστό ιδιοκτησίας. Μια τέτοια συμφωνία θα του επέτρεπε να παραμείνει συνδεδεμένος με το άλογο, ακόμη και μετά την πώλησή του στους νέους ιδιοκτήτες.

Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, δεν προχώρησε. Το ίδιο δημοσίευμα αποδίδει την εξέλιξη στην απροθυμία του μονάρχη να συμμετέχει σε καθεστώς συνιδιοκτησίας. Έτσι, η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να διατηρήσει ο Κάρολος μερίδιο στο άλογο, το οποίο πέρασε εξ ολοκλήρου στη νέα ιδιοκτησία.

Η λεπτομέρεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη νίκη του Point Of Law, καθώς ο Βρετανός μονάρχης δεν έχει πλέον άμεση συμμετοχή στην αγωνιστική του πορεία. Αν είχε γίνει δεκτή η πρόταση για παραμονή του στην κοινοπραξία, η επιτυχία στο Melbourne Cup θα είχε διαφορετική οικονομική διάσταση και για τον ίδιο.

Το μπόνους που φέρεται να είχε προβλεφθεί στη συμφωνία

Πέρα από το ποσό της πώλησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας ακόμη όρος που φέρεται να είχε συζητηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστραλιανής εφημερίδας The Australian, είχε προβλεφθεί ενδεχόμενο οικονομικό μπόνους προς τον Κάρολο σε περίπτωση που ο Point Of Law κατάφερνε να κερδίσει το Melbourne Cup.

Η πληροφορία αυτή δίνει μια διαφορετική διάσταση στη μεταβίβαση, καθώς η νίκη του αλόγου ενδέχεται να συνδέεται με πρόσθετο οικονομικό όφελος για τον πρώην ιδιοκτήτη του. Δεν έχει, ωστόσο, δημοσιοποιηθεί επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβανόταν τελικά στην υπογεγραμμένη συμφωνία ούτε για το ύψος του ποσού που θα μπορούσε να καταβληθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία του Point Of Law έδωσε νέα δημοσιότητα σε μια πώληση που είχε ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον λόγω της βασιλικής ιδιοκτησίας και του υψηλού τιμήματος που της αποδίδεται. Το άλογο που μέχρι τον Αύγουστο συνδεόταν με τον βασιλικό στάβλο του Καρόλου κατέκτησε τον κορυφαίο αυστραλιανό τίτλο, ενώ οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους νέους ιδιοκτήτες εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προέκυψε από αυτήν.