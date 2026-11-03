Νέα πρόταση

Ο ΠΑΟΚ επανήλθε στις συζητήσεις με τον Ζίβκοβιτς και του κατέθεσε νέα πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου. Όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, είναι η καλύτερη πρόταση που θα μπορούσε να κάνει ο δικέφαλος του βορρά, ο οποίος παράλληλα ασχολείται και με τον Ντεσπόντοφ. Η προτεραιότητα όμως είναι ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος ξέρει πως αν δεν έχει υπογράψει μέχρι τον Ιανουάριο θα βρει προτάσεις και από άλλες ομάδες. Στην Αθήνα παρακολουθούν με ενδιαφέρον το θέμα και είναι έτοιμοι να κάνουν κίνηση αν δεν υπάρξει συμφωνία του Σέρβου με τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι ξέρουν ότι δεν τους παίρνει να χάσουν τον παίκτη. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και επικοινωνιακά θα είναι πλήγμα και αυτό είναι το μόνο που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ, έπειτα από ένα τόσο δύσκολο καλοκαίρι και με τη σεζόν να είναι… έτσι κι έτσι μέχρι τώρα.

Παρέμβαση Σαββίδη

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει και θέμα με τον Τάισον πλέον και δεν αποκλείεται να πάρει πρωτοβουλία ο Ιβάν Σαββίδης. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Βραζιλιάνο, η συμπεριφορά του οποίου στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης εκνεύρισε όχι μόνο τον Αλέσιο Λίσο αλλά και τον Λέο Μάτος. Το πρόβλημα, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, δεν είναι απλά η συμπεριφορά του Τάισον, αλλά το γεγονός ότι οι παλιοί παίκτες της ομάδας δεν είναι σίγουροι για τον προπονητή, δεν θεωρούν πως είναι ο κατάλληλος για τη μετά Λουτσέσκου εποχή. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν μπορεί να λύσει μόνος του ο Ιταλός ή οι Βιεϊρίνια – Μάτος, θα πρέπει να επέμβει ο Σαββίδης και να φροντίσει ώστε να λυθεί μια και καλή αυτό. Το θέμα είναι πως για να επέμβει θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο Λίσι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν και κανείς στον ΠΑΟΚ δεν είναι βέβαιος για κάτι τέτοιο.

Καλοβλέπει την Ευρώπη ο Χέιζ

Ανοιχτό είναι το θέμα του Κίλιαν Χέιζ για τον Ολυμπιακό, με τα μηνύματα απ’ την πλευρά του παίκτη να είναι θετικά. Ο 25χρονος γκαρντ, ο οποίος είναι ελεύθερος, φέρεται να βλέπει με πολύ καλό μάτι το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη και σε μια τέτοια περίπτωση οι ερυθρόλευκοι θα είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την απόκτησή του, αν αποφασίσουν να καταθέσουν πρόταση. Προς το παρόν στον Πειραιά το σκέφτονται, οι Αγγελόπουλοι περιμένουν την εισήγηση του Μπαρτζώκα για τον παίκτη που θα πρέπει να αποκτηθεί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μοντέρο και η ιστορία έχει δείξει ότι ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης μπορεί να εκπλήξει με την επιλογή του. Ποιος περίμενε, για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτούσε τον Τζον Κόνταρ; Το όνομά του δεν είχε ακουστεί καθόλου, μέσα σε μία μέρα όμως έκλεισε η μεταγραφή.

Κρίνεται του Χεζόνια

Το θέμα που προέκυψε με την πολύμηνη απουσία του Μοντέρο επισκίασε το ενδεχόμενο μεταγραφής φόργουορντ στον Ολυμπιακό. Θέση για την οποία παρουσιαζόταν επί μήνες ως βασικός στόχος ο Χεζόνια, τις τελευταίες μέρες υπάρχει σιωπή. Αυτό δεν αποκλείεται να οφείλεται στο γεγονός ότι τα πράγματα πάνε καλά για τον ίδιο στις ΗΠΑ. Ο Κροάτης έχει πολύ καλή παρουσία στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, κερδίζει συνεχώς πόντους και μοιάζει πιο πιθανό πλέον το να παραμείνει για όλη τη σεζόν στο NBA. Πρόκειται για ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει σε λίγες μέρες, καθώς η ημερομηνία-κλειδί είναι η 14η Νοεμβρίου. Αν ξημερώσει η 15η και ο Χεζόνια είναι στους Καβαλίερς, τότε θα παραμείνει εκεί με εγγυημένο συμβόλαιο. Αν όχι, τότε θα έχει ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη. Και ενδιαφέρον δεν υπήρξε μόνο από τον Ολυμπιακό αλλά κι από άλλες ομάδες.

Αποχώρηση-έκπληξη

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ψάχνει σέντερ, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί όμως και η αποχώρηση κάποιου παίκτη. Στους πράσινους υπάρχει προβληματισμός για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια, καθώς μετά την επιστροφή των τραυματιών η ομάδα αντί να ενισχυθεί κι άλλο… αποδυναμώθηκε. Το τόσο γεμάτο ρόστερ είναι ευχή και κατάρα και ο Ομπράντοβιτς σκέφτεται τα πάντα, ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης κάποιου παίκτη ώστε να… ανασάνει η ομάδα, να γίνεται καλύτερη δουλειά και να μπορούν πιο εύκολα να βρουν ρυθμό όλοι οι παίκτες. Δεν είναι ειλημμένη απόφαση, είναι όμως ένα σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι και στους πράσινους αρχίζουν να το σκέφτονται όλο και πιο συχνά. Όσο για το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει, πιθανώς με δανεισμό; «Θα είναι έκπληξη», λένε άνθρωποι που κοντά στην ομάδα και προσπαθούν κι αυτοί να καταλάβουν τι θα γίνει τελικά.