Χωρίς τον Φακούντο Καμπάτσο θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη (4/11), για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισπανοί είναι σε τρομερή κατάσταση καθώς μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες και είναι στο 6-3 μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές, με τους «πράσινους» να βρίσκονται μπροστά τους με 7-2 και να προέρχονται από την ήττα στην έδρα της Αναντολού Εφές.

Το παιχνίδι των δύο ομάδων αναμένεται να μεγάλο ενδιαφέρον και τα προβλήματα δεν λείπουν για τους Μαδριλένους, καθώς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Καμπάτσο, όπως έκανε γνωστό ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Απουσία που έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Γκαρούμπα, Μαλεντόν, Σμιθ και Γιάντουνεν, οι οποίοι είναι επίσης εκτός δράσης λόγω τραυματισμών.

Ο Καμπάτσο, ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Ρεάλ, έχει αγωνιστεί και στα εννιά παιχνίδια της Euroleague φέτος, έχοντας κατά μέσο όρο 9,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ.