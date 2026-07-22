Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πρίν λίγες εβδομάδες το πρόγραμμα συντήρησης του ιστορικού πλοίου – μουσείου «Hellas Liberty», που βρίσκεται μόνιμα στο λιμάνι του Πειραιά και που ναυπηγήθηκε το 1943 από την «St. John’s River Shipbuilding Company».

Το «Hellas Liberty», ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο της ναυτικής κληρονομιάς και ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα πλοία τύπου Liberty, που δωρίθηκε στην Ελλάδα το 2009 από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήλθε σε δεξαμενή στις εγκαταστάσεις του «OLP–COSCO Vasileiadis Dock» για ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα συντήρησης.

Οι εργασίες που συντελέστηκαν είχαν ως στόχο τους τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας, της επιχειρησιακής κατάστασης και της μακροχρόνιας διατήρησης του πλοίου. Σημαντικό ρόλο στην εκτεταμένη αυτή συντήρηση έπαιξε η εταιρεία «Hempel» που συνέβαλε στην προστασία του ιστορικού πλοίου μουσείου από την περιβαλλοντική φθορά διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ζωντανό μνημείο της παγκόσμιας ναυτιλιακής κληρονομιάς.