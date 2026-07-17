Με λευκά μπαλόνια στον ουρανό της Σάμου αποχαιρέτησαν τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη οι φίλοι της.

Σύμφωνα με το rthess.gr, η κοπέλα περνούσε τα καλοκαίρια της στη Σάμο, τόπο καταγωγής του πατέρα της.

Οι παιδικοί της φίλοι τίμησαν τη μνήμη της, απελευθερώνοντας λευκά μπαλόνια στον ουρανό και ανέφεραν:

«Σήμερα σε αποχαιρετήσαμε με τον δικό μας τρόπο στη Σάμο, εδώ που είχες περάσει όλα τα παιδικά καλοκαιρινά σου χρόνια. Ήμασταν μικρά, παίζαμε στις κούνιες, τρέχαμε, γελάγαμε, δεν είχαμε έννοιες. Περιμέναμε πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι για έρθεις να κάνουμε τα ίδια. Πέρσι όταν έφυγες κλαίγαμε όλοι πάρα πολύ χωρίς λόγο, σε αγκαλιάσαμε τόσο σφιχτά λες και ξέραμε ότι είναι η τελευταία φορά που θα σε βλέπαμε, οι τελευταίες στιγμές μας, τα τελευταία γέλια μας, τα τελευταία δάκρυα μας…

Φέτος και για τα επόμενα χρόνια δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, όμως πάντα κάτι μέσα μας θα σε περιμένει… Σήμερα έγινες νυφούλα δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε να σε δούμε συγνώμη. Ήσουν πάντα γελαστή, η χαρά της παρέας, μας έκανες πάντα να γελάμε. Σήμερα δεν έφυγες μόνο εσύ αλλά έφυγε ένα κομμάτι από εμάς, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τις συμπαίκτες σου, τους συγγενείς σου…Τα καλοκαίρια δεν θα είναι πια όπως παλιά θα υπάρχει μία απώλεια που θα πρέπει να την γεμίζουμε με χαρά. Έφυγες τόσο άδοξα και άδικα τόσο νωρίς που δεν πρόλαβες να εκπληρώσεις τα όνειρα σου. Πετα ψηλά λαμπρό μας αστέρι να φωτίζεις τον ουρανό όπως είναι και η ψυχή σου. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…️

Οι φίλοι σου

Νικολετα Μαργαρωνη

Μαριτινα Μαργαρωνη

Λυδια Δελογλου

Ανναμαρια Μαραγκού

Μαριος Χαριλαου

Ζαφειρο Αργυρου

Νίκος Μιχαλαινας

Γιώργος Μωραϊτης

Χρήστος Κότσιρας».