Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών που στόχο έχουν για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, που στοίχισε τη ζωή στη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζώνη.

Το 15χρονο κορίτσι βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του πάνω στη μηχανή όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενεπλάκησαν σε τροχαίο με ένα απορριματοφόρο με αποτέλεσμα η Άννα Μαρία να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημάνθηκε το πρωί της Τετάρτης 15/7 στο σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews παραμένει αδιευκρίνιστικο το πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Το απορριματοφόρο έφυγε από το σημείο, με την Αστυνομία να εντοπίζει τον οδηγό, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε να δώσει κατάθεση στην Τροχαία. Στην έως τώρα κατάθεσή του ο οδηγός ισχυρίζεται πως δεν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε κάποια μηχανή γι’ αυτό και συνέχισε κανονικά τη δουλειά του.

Τι λέει ο πατέρας της 15χρονης

Ο πατέρας του κοριτσιού επιμένει πως το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά από σύγκρουση με το απορριματοφόρο και τις οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος θα τις δώσει η Τροχαία, η οποία έχει στα χέρια της και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Χθες (14/7), πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 15χρονης. Επιθυμία της μητέρας ήταν να έρθουν όλοι με λευκά για να πουν το τελευταίο αντίο στην Άννα Μαρία.