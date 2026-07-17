Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, που προβλέπεται για σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στην Αττική.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και σημεία υψηλού κινδύνου, χρησιμοποιώντας τόσο επίγεια μέσα όσο και drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες.

Στόχος είναι η άμεση ανίχνευση κρίσιμων μεταβολών της θερμοκρασίας που ενδέχεται να συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Πυροσβεστικά οχήματα σε Λυκαβηττό και Άγιο Ανδρέα

Οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας, με τη διάθεση τριών πυροσβεστικών οχημάτων που διαθέτουν κανόνι νερού.

Τα δύο από αυτά τοποθετούνται στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, ενώ το τρίτο αναπτύσσεται στον Λυκαβηττό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση και βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και με άλλες υπηρεσίες και δήμους, εφόσον απαιτηθεί.

Στον δρόμο οι ομάδες Streetwork

Ειδικά μέτρα λαμβάνονται και για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούν εξορμήσεις στους δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών και ψυχολόγων.

Στους αστέγους διανέμονται μπουκάλια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και κιτ προστασίας που περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης.

Περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα αδέσποτα

Μέτρα έχουν ληφθεί και για την προστασία των αδέσποτων ζώων.

Η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες σε γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και εθελοντές.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια, φροντίζοντας ώστε οι ποτίστρες να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο και δροσερό νερό.

Έκκληση στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή

Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.