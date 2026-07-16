Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη (16/7), με τον Κηφισό να είναι μποτιλιαρισμένος, ενώ δύσκολη καταγράφεται η κατάσταση στην Αττική Οδό αλλά και στους δρόμους του κέντρου.

Ο Κηφισός είναι «κόκκινος» και στα δύο ρεύματα (ανόδου και καθόδου) από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τον Σκαραμαγκά.

Προβλήματα παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο αυτής, στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος).

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος) και στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος).

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις περίπου 20-25 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και συγκεκριμένα στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/rS1ouETaCM — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 16, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.