Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στη Χαλκιδική, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:30, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, λίγο πριν από τη διασταύρωση που οδηγεί στο χωριό, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr, στο Ι.Χ. επέβαινε οικογένεια από τη Μολδαβία.

Από τη σφοδρή σύγκρουση με το βυτιοφόρο, μία μητέρα και ένα βρέφος ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ συνολικά έξι άτομα επέβαιναν στο όχημα.

Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν και μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τους εγκλωβισμένους από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Κλειστός ο δρόμος

Εξαιτίας του δυστυχήματος, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας διακόπηκε προσωρινά, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα.