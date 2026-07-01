Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της συγγραφέα Ματίνας Παναγιωτελίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανεύρυσμα εγκεφάλου, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της.

Την είδηση ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα των Εκδόσεων Άνω Τελεία στο Facebook, την Τρίτη 30 Ιουνίου: «Με θλίψη αποχαιρετούμε την πεζογράφο Ματίνα (Συρματένια) Παναγιωτελίδου, η οποία έφυγε σήμερα από ανεύρυσμα εγκεφάλου, λίγες μέρες πριν τα 54α γενέθλιά της».

«Η Ματίνα γεννήθηκε στην Έδεσσα. Μεγάλωσε στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας, το χωριό του Μενέλαου Λουντέμη, όπως έλεγε με υπερηφάνεια. Σπούδασε παιδαγωγικά στο ΕΚΠΑ και αγγλική φιλολογία στο ΑΠΘ. Ζούσε μόνιμα στη Δράμα, όπου υπηρετούσε τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεργαστήκαμε στο δεύτερο -και δυστυχώς τελευταίο- βιβλίο της, το μυθιστόρημα “Γιατί δεν με βλέπεις” (2022), το οποίο πραγματευόταν το ζήτημα της νεανικής νευρικής ανορεξίας. Οι ανησυχίες και τα προβλήματα της εφηβείας αποτελούσαν συνολικά το κύριο θέμα της συγγραφικής δραστηριότητάς της. Ήταν επίσης γνωστή σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία για τον έμπρακτο καθημερινό της αγώνα για τα αδέσποτα».

«Ευχόμαστε στον σύζυγο και τις κόρες της κουράγιο και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας», καταλήγει η ανάρτηση.