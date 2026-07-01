Τις πρωινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό ημιβύθισης της θαλαμηγού στο λιμάνι του Βουρκαρίου Σαλαμίνας.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και στελέχη του, όπου διαπίστωσαν ότι ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής σημαίας Πολωνίας είχε ημιβυθιστεί σε απόσταση 30 μ. περίπου από το κρηπίδωμα, ενώ το πενταμελές πλήρωμα είχε ήδη μεταφερθεί στη στεριά, καλά στην υγεία του.

Με μέριμνα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, ενώ ιδιωτική εταιρεία τοποθέτησε άλλο φράγμα περιμετρικά του σκάφους και έκανε χρήση αντιρρυπαντικών υλικών, προκειμένου να προληφθεί η θαλάσσια ρύπανση.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού, ενώ το σκάφος πρόκειται να ανελκυστεί με μέριμνα του ιδιοκτήτη.