Έντονη είναι η ανησυχία που υπάρχει στην Κρήτη καθώς αυξάνονται τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Ειδικότερα, στο Ηράκλειο ένας 14χρονος έπεσε σε λακούβα ενώ πήγαινε στη γιαγιά του, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο κρανίο και εγκεφαλικό αιμάτωμα.

Αν και η κατάστασή του αρχίζει να βελτιώνεται και έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Το δεύτερο ατύχημα, όπως επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 18/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αφορά ένα 16χρονο αγόρι στο Ρέθυμνο, το οποίο, ενώ φορούσε κράνος, έχασε τον έλεγχο του πατινιού του και έπεσε από γέφυρα 2,5 μέτρων σε ποτάμι.

Ο 16χρονος φέρει κατάγματα στα πλευρά, σπόνδυλο, και θλάσεις σε ήπαρ και σπλήνα.