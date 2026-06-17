Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης, καθώς δύο έφηβοι βρίσκονται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Στην εκπομπή Live News παρουσιάστηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή πτώση ενός 14χρονου την περασμένη Κυριακή. Ο πατέρας του παιδιού που μίλησε στην εκπομπή, ξέσπασε, καταγγέλλοντας δημόσια την εγκληματική αδιαφορία του Δήμου Ηρακλείου για τις επικίνδυνες λακκούβες στο οδικό δίκτυο.



Λίγες ώρες αργότερα, ένα δεύτερο θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Ρέθυμνο. Ένας 16χρονος έχασε εντελώς τον έλεγχο του πατινιού του και έπεσε από γέφυρα μέσα σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα. Η τοπική κοινωνία είναι παγωμένη, ενώ ανοίγει ξανά η συζήτηση για την ασφάλεια των οχημάτων αυτών.

Για το ατύχημα στις Δαφνές Ηρακλείου ο πατέρας του 14χρονου περιέγραψε την κατάσταση του γιού του:



«Πάμε καλύτερα. Είμαστε ακόμα στη ΜΕΘ, αλλά είμαστε καλύτερα. Περιμένουμε να ξυπνήσει το παιδί, να είναι καλύτερα για να μπορούν να το ξυπνήσουν. Πήγαινε απ’ το σπίτι μας στη γιαγιά του να φάει. Οι δρόμοι είναι διαλυμένοι, δεν δίνει κανείς σημασία. Το παιδί προχωρούσε, έπεσε σε έναν λάκκο, του γύρισε το πατίνι. Στο κρανίο έχει ένα κάταγμα. Στον κρόταφο και αυτό ένα κάταγμα. Δύο κατάγματα έχει. Είμαστε εμείς μέρα – νύχτα στη ΜΕΘ απ’ έξω και περιμένουμε το καλύτερο. Να βρω το παιδί μου στο ασθενοφόρο και να το τρέχουν να το διασωληνώσουν; Δύσκολα είναι τα πράγματα. Όταν έχεις το παιδί σου διασωληνωμένο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», λέει ο πατέρας του ανηλίκου.



Το παιδί, όπως λένε οι οικείοι του, έπεσε μέσα σε λακούβα σε χωριό στις Δαφνές Ηρακλείου. Οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία αφύπνισης.



«Με το που ακουμπάει ο μπροστινός τροχός στη λακούβα, σηκώνει το πατίνι στον αέρα. Και το πατίνι, είναι δικό μου, δηλαδή πραγματικά είναι δικό μου το πατίνι. Ήθελε να πάει να φάει το παιδί. Ήταν μία απόσταση ένα χιλιόμετρο γιατί δεν μπορούσαμε να το πάμε, εγώ έλειπα. Έχω φοβηθεί με τα πατίνια, απλά το πατίνι είναι 25 χιλιόμετρα. Ένα ποδήλατο μπορεί να πάει 25 χιλιόμετρα», είπε ο πατέρας του.

Ο πατέρας καλεί τους αρμόδιους να φτιάξουν τους δρόμους:



«Είναι πολύ σοβαρό παιδί. Δεν έχει τρέλα. Δεν του αρέσει ο κίνδυνος γενικά. Είναι ένα παιδί το οποίο προσέχει. Δεν θέλει να χτυπήσει, γιατί παίζει μπάλα, είναι αθλητής και έχει κολλήσει με την μπάλα. Το πατίνι δεν ξέρω ούτε καν που είναι και ούτε με ενδιαφέρει. Έχω να πάω στη δουλειά μου απ’ την Κυριακή. Είμαι έξω από την ΜΕΘ μόνιμα. Να πάνε να φτιάξουν ό,τι πρέπει να φτιάξουνε. Αυτά που πληρώνει ο κόσμος για να φτιάξουν. Για το επόμενο παιδί. Δεν κάνουνε τίποτα. Ο δήμος Ηρακλείου έχει παραλύσει, έχει διαλυθεί», συμπλήρωσε ο πατέρας του 14χρονου καταγγέλοντας την δημοτική αρχή.

Στη ΜΕΘ και ένας 16χρονος στο Ρέθυμνο

Ένα ακόμα σοκαριστικό ατύχημα με όχημα ένα ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Κρήτη, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Ένας 16χρονος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Ρέθυμνο και έπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας από γέφυρα μέσα σε ποτάμι.



Η πτώση ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να υποστεί πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο έφηβος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πλέον νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών, ο 16χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου, με την κατάστασή του να σταθεροποιείται.

Δείτε το βίντεο: