Σε μια οργισμένη ανάρτηση προχώρησε στα social media ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η τραγική είδηση της γυναικοκτονίας στη Δράμα.

«Είσαι τέτοιο σίχαμα, τέτοιο βάρος της γης, που μαχαιρώνεις τη γυναίκα σου κι αυτοκτονείς, ώστε το παιδί σου να δει τη μαχαιρωμένη μάνα του να ψυχορραγεί, και να πάρει το 100.

Το ότι η γυναίκα για πολλούς Έλληνες είναι κτήμα, αντικείμενο, που μπορεί να καταστραφεί με το παραμικρό, το ξέρουμε.

Αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι οι γυναικοκτόνοι είναι οι αληθινοί ανώμαλοι, τα επικίνδυνα τέρατα, οι εχθροί της οικογένειας και της κοινωνίας», έγραψε ο Αύγουστος Κορτώ.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 50χρονος αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, με τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Τραγική φιγούρα ο 16χρονος γιος της οικογένειας που, μπαίνοντας στο υπόγειο του σπιτιού, είδε τη μητέρα του μέσα σε λίμνη αίματος πάνω στο κρεβάτι της και δίπλα ακριβώς ένα μαχαίρι. Ο ανήλικος μαθητής λυκείου ήταν αυτός που κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε «η μαμά είναι χτυπημένη και με αίματα», ενώ την ίδια ώρα η 20χρονη αδερφή του είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη.