Σε μία νέα καταγγελία με αφορμή τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα προχωρά η ΠΟΕΔΗΝ ζητώντας από τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας να καταγγέλλουν τα περιστατικά.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση τραυματισμένες γυναίκες πηγαίνουν στα νοσοκομεία και αρνούνται να πουν την αλήθεια στο προσωπικό. Μάλιστα, δικαιολογούν τους συζύγους λέγοντας ότι οι τραυματισμοί προήλθαν από ατύχημα.

«Σοκαρισμένοι οι συνάδελφοί μου στο νοσοκομείο Δράμας με τη νέα γυναικοκτονία από άτομο που προφανώς είχε την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι κτήμα του. Χθες λοιπόν το απόγευμα στις 5:20 με το ΕΚΑΒ διεκομίσθη η γυναίκα αστυνομικός ασφυγμή, χωρίς αναπνοή, μαχαιρωμένη σε ζωτικά σημεία του σώματος» επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Έγινε στα επείγοντα τιτάνια προσπάθεια ανάνηψης χωρίς, δυστυχώς, επιτυχία. Λίγο μετά διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ ο σύζυγος νεκρός και αυτός με σφαίρα στο κεφάλι. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας, αλλά αυτές οι εικόνες σοκάρουν. Φανταστείτε τώρα την περιπέτεια των δύο παιδιών, ειδικά του ανήλικου που έζησε αυτή την τραγωδία από κοντά. Και τώρα, πέραν της τραγωδίας, πρέπει να τρέξει από τις εισαγγελικές αρχές και η διαδικασία της επιμέλειας του ανήλικου παιδιού. Να σταματήσει εδώ αυτή η σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας μας με την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση, τις γυναικοκτονίες» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ στη σχετική της ανακοίνωση.

«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε γυναίκες να αποκαλύψουν την αλήθεια»

«Οι γυναίκες να βρίσκουν το θάρρος έγκαιρα να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έρχονται τραυματισμένες γυναίκες στα νοσοκομεία και αρνούνται να πουν την αλήθεια στο προσωπικό. Δικαιολογούν τους συζύγους λέγοντας ότι οι τραυματισμοί προήλθαν από ατύχημα και όχι από τον σύζυγο.

Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε γυναίκες να αποκαλύψουν την αλήθεια. Καλούμε την αστυνομία και αρνούνται και στους αστυνομικούς να αποκαλύψουν την αλήθεια. Αυτή όμως η συγκάλυψη ενθαρρύνει τα τέρατα συζύγους να φθάνουν στη δολοφονία. Εδώ πρέπει να στραφεί το κράτος κοινωνικής προστασίας. Άμεσα να καταγγέλλεται η ενδοοικογενειακή βία» σημειώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος,.