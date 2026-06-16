Για το απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε στην Ξάνθη μίλησε ο γαμπρός, ο οποίος την ημέρα του γάμου του εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ του πατρικού του σπιτιού μαζί με πέντε φίλους του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η άφιξή του στην εκκλησία, ενώ η νύφη τον περίμενε λίγα μόλις μέτρα μακριά.

Το συμβάν έγινε γρήγορα viral, όταν βίντεο που δείχνει την επέμβαση της Πυροσβεστικής και την επιχείρηση απεγκλωβισμού των έξι ατόμων κυκλοφόρησε στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Ο Δημήτρης και η Ηλέκτρα μίλησαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», αποκαλύπτοντας πως η νύφη αρχικά δεν πίστεψε την εξήγηση που άκουσε για την καθυστέρηση του γαμπρού.

«Ήμασταν έξι άτομα, το ασανσέρ έγραφε ότι χωρούσε οκτώ. Μπήκαμε λοιπόν οι έξι μέσα και, κατεβαίνοντας στο ισόγειο, το ασανσέρ κόλλησε και μείναμε μέσα», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης.

«Κάλεσαν απέξω την Πυροσβεστική. Εγώ δεν είχα σήμα στο κινητό μου. Να είναι καλά οι άνθρωποι που ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Η νύφη περίμενε με την άμαξα και το άλογο», πρόσθεσε.

«Περίμενα με τον κουμπάρο σε έναν δρόμο πίσω από την εκκλησία. Έλεγα ότι έχει πιει και έχει πέσει κάπου κάτω και ότι ο γάμος δεν θα γίνει. Δεν τον πίστευα. Πώς να τον πιστέψω; Αυτό το ασανσέρ δεν είχε κολλήσει ποτέ», σημείωσε η Ηλέκτρα.