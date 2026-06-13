Συνολικά 42 πλήρη συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε οκτώ σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων παρέδωσε κλιμάκιο της ΕΡΤ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η συγκεκριμένη περιοδεία στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές διήρκεσε περισσότερο από οκτώ ώρες, στοχεύοντας στην έμπρακτη ενίσχυση των απομακρυσμένων εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ηπείρου με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Οι σχολικές μονάδες που παρέλαβαν τον εξοπλισμό

Ο νέος τεχνολογικός εξοπλισμός κατανεμήθηκε σε σχολικές μονάδες που καλύπτουν γεωγραφικά ένα μεγάλο μέρος της παραμεθορίου. Συγκεκριμένα, οι υπολογιστές παραδόθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία Καλπακίου, Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Πωγωνιανής, Κεφαλοβρύσου, Κόνιτσας και Πραμάντων, καθώς και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Δολιανών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δωρεά, καθώς οι υπολογιστές αποτελούν βασικό μέσο για τη διεύρυνση των γνώσεών τους και απαραίτητο υποστηρικτικό εργαλείο για το έργο των δασκάλων τους.

Σε μια συμβολική κίνηση, τα παιδιά χάρισαν τις δικές τους ζωγραφιές στον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος, απευθυνόμενος προς τους μαθητές, τους απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση λέγοντας «σας περιμένουμε στο Ραδιομέγαρο». Στόχος της πρόσκλησης είναι να ταξιδέψουν τα παιδιά στην Αθήνα, ώστε να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ και να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και τους εργαζόμενους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.