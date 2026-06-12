Τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων που θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, σε μια περίοδο κρίσιμη για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ετοιμάζονται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Η σχετική υπουργική απόφαση υπεγράφη από τον υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου, μετά από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στόχος της απόφασης είναι οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους να γνωρίζουν εγκαίρως ποιες σχολές θεωρούνται αντίστοιχες μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις πιθανές δυνατότητες μετεγγραφής.

Γιατί είναι σημαντική η απόφαση

Οι αντιστοιχίες των τμημάτων αποτελούν βασικό εργαλείο για κάθε υποψήφιο που εξετάζει όχι μόνο την εισαγωγή σε μια σχολή, αλλά και το ενδεχόμενο μετακίνησης σε άλλο ίδρυμα μετά την εγγραφή του.

Με απλά λόγια, δεν αρκεί δύο τμήματα να έχουν παρόμοιο αντικείμενο σπουδών. Για να μπορεί ένας φοιτητής να αιτηθεί μετεγγραφή, πρέπει το τμήμα εισαγωγής και το τμήμα υποδοχής να περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες ομάδες που ορίζει η υπουργική απόφαση.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για οικογένειες που λαμβάνουν υπόψη οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά κριτήρια κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Οι βασικές αλλαγές

Ο κύριος κορμός των αντιστοιχιών παραμένει σταθερός, ωστόσο η νέα απόφαση ενσωματώνει αλλαγές που αποτυπώνουν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χάρτη.

Στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών εντάσσεται πλέον και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, διευρύνοντας τις επιλογές μετεγγραφής στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αντίστοιχα, στην ομάδα των Μηχανολόγων Μηχανικών προστίθεται το τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επίσης με έδρα την Πάτρα, αποκτώντας πλήρη αντιστοίχιση με τα συναφή πολυτεχνικά τμήματα.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η ένταξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα των Μηχανικών Πληροφορικής.

Παράλληλα, καταγράφονται προσαρμογές σε τμήματα που έχουν αναβαθμιστεί σε πενταετή προγράμματα σπουδών με Integrated Master, γεγονός που επηρεάζει τις αντιστοιχίες και τις δυνατότητες μετακίνησης φοιτητών.

Τι δεν αλλάζει

Σταθερές παραμένουν οι μεγάλες κατηγορίες αντιστοίχισης για τμήματα όπως Ιατρικές, Νομικές, Μαθηματικά, Βιολογία, Παιδαγωγικά και Αρχιτεκτονικές Σχολές, καθώς και οι περισσότερες ομάδες τμημάτων που έχουν ήδη διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Διατηρείται επίσης η διάκριση στα τμήματα Διαιτολογίας και Διατροφής, καθώς οι δύο ομάδες που έχουν οριστεί δεν θεωρούνται αμοιβαία αντίστοιχες για σκοπούς μετεγγραφής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η ανακοίνωση των αντιστοιχιών πριν από την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δίνει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν πιο προσεκτικά τις επιλογές τους.

Οι σχολές δεν πρέπει να επιλέγονται μόνο με βάση τη βάση εισαγωγής ή την πόλη, αλλά και με βάση το αν δίνουν πραγματική δυνατότητα μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους πίνακες της υπουργικής απόφασης, ειδικά σε επιστημονικά πεδία όπου υπάρχουν συγγενή τμήματα με διαφορετικά επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει την επικαιροποίηση ως κίνηση έγκαιρης ενημέρωσης και διαφάνειας για τους υποψηφίους.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι οι αντιστοιχίες επικαιροποιούνται με ακαδημαϊκά κριτήρια και με βάση τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα πανεπιστήμια της χώρας.

Η απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 77823/Ζ1, θα εφαρμοστεί στις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.