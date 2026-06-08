Μουντιάλ 2026 το «Last Dance» των κορυφαίων…

Γράφει ο Παναγιώτης Χαραλάμπους

Πριν από έξι χρόνια το 2020 είχε κάνει πρεμιέρα η σειρά «The Last Dance» με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν και τους συμπαίκτες του για την τελευταία σεζόν που στέφθηκαν οι Σικάγο Μπουλς πρωταθλητές στο ΝΒΑ.

Μια ανάλογη ποδοσφαιρική σειρά θα μπορούσε να βγει αμέσως μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026 που αρχίζει την Πέμπτη 11 Ιουνίου και θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Διότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι ο «τελευταίος χορός» για ποδοσφαιριστές που έχουν σημαδέψει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και ποιοι είναι αυτοί; Ξεκινάμε με τους δύο κορυφαίους! Τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Από την ημέρα που έκαναν τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο ο πλανήτης χωρίστηκε στα δύο! Οι φαν του Ρονάλντο και οι φαν του Μέσι. Όλοι όμως θα συμφωνήσουμε πως είναι δύο παίκτες που έκαναν το ποδόσφαιρο πιο όμορφο.

Και οι δύο τους έχουν κατακτήσει τα πάντα στο πέρασμά τους, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, είτε με τους συλλόγους τους, είτε με τις Εθνικές τους ομάδες.

Στα 38 του ο Λιονέλ Μέσι έχει στο ράφι του και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό του Κατάρ του 2022 με την Εθνική Αργεντινής και είναι το μοναδικό τρόπαιο που δεν έχει ο Ρονάλντο στα 41 του με την Εθνική Πορτογαλίας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως μετά το φετινό Μουντιάλ, οι δύο σούπερ στάρ θα κάνουν το κόσμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου φτωχότερο. Αν υπήρχε τρόπος να παίξουν οι δύο τους αντίπαλοι στον τελικό θα ήταν ίσως το καλύτερο δώρο που θα έκανε στους φιλάθλους ο θεός του ποδοσφαίρου!

Μόντριτς, Νειμάρ και άλλοι

Εκτός όμως από τους Μέσι και Ρονάλντο, Ρονάλντο και Μέσι, το φετινό Μουντιάλ είναι ο «τελευταίος χορός» και για άλλους παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους και φυσικά έχουν αρκετούς οπαδούς παγκοσμίως. Παίκτες όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Έντιν Τζέκο, ο Μανουέλ Νόιερ και φυσικά ο Νεϊμάρ!

Ο Λούκα Μόντριτς στα 40 του είναι έτοιμος για το πέμπτο του και τελευταίο Μουντιάλ με την Εθνική Κροατίας. Το καλύτερό του Μουντιάλ ήταν το 2018 όταν έπαιξε στον τελικό με αντίπαλο την Γαλλία η οποία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Ο Έντιν Τζέκο στα 40 του οδήγησε την Εθνική Βοσνίας σε ένα ακόμα Μουντιάλ, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του. Έχει πετύχει ένα γκολ σε τελική φάση. Ο Μανουέλ Νόιερ όχι μόνο έχει παίξει σε Μουντιάλ, αλλά και το έχει κατακτήσει (2014) και είναι ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα παιχνίδια στην διοργάνωση.

Στα 40 του έχει παίξει σε 19 ματς σε τελική φάση και είναι το πέμπτο του Μουντιάλ, μετά από αυτά στη Νότια Αφρική (2010), Βραζιλία (2014), Ρωσία (2018) και Κατάρ (2022). Τέλος, ο Νειμάρ στα 34 του θα πάρει μέρος στο τρίτο του Μουντιάλ μετά από αυτό της Ρωσίας και του Κατάρ.

Στις 19 Ιουλίου το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ολοκληρωθεί στη Νέα Υόρκη και από αυτό θα μείνουν οι αναμνήσεις, οι αναμνήσεις μια ολόκληρης ποδοσφαιρικής γενιάς που έκανε το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο ακόμα πιο όμορφο.

Μουντιάλ 2026 το «Last Dance» των κορυφαίων…