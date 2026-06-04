Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην περιοχή της Φιλοθέης καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

Η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη αυτή την ώρα (13:05), ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Στο σημείο βρίσκονται ακόμα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, δέκα πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και εθελοντές. Πριν από λίγο κινητοποιήθηκαν και από αέρος δύο ελικόπτερα.