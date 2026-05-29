Η «Αννούλα» του Ανδρέα Παπανδρέου, το εμβληματικό κοριτσάκι από την αφίσα του ΠΑΣΟΚ, κατά κόσμον Γιάννα Βελισσαρίδου, μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής.

«7 (ετών) ήμουν. 4 χρόνων θέλανε κοριτσάκια τότε γιατί θέλανε να συμβολίζουν την 4ετία την προηγούμενη. Ήταν όλο το concept, και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το concept να είναι 4 γαρίφαλα και ψάχναν για 4χρονα κοριτσάκια. Τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της αφίσας», σημειώνει.

Η αφίσα του ΠΑΣΟΚ το 1985

«Θυμάμαι πολλά πράγματα»

Περιγράφοντας τις στιγμές δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και το πώς βρέθηκε στο πλευρό του, αναφέρει:

«Φωτογραφήθηκα, επιλέχτηκα μετά από 20 κοριτσάκια. (…) Ο πατέρας μου είχε κατάστημα με φωτογραφικά είδη. Ήταν πολύ γνωστός στον χώρο του και τον ξέρανε όλοι οι φωτογράφοι. Ο φωτογράφος και φίλος και πελάτης χρόνια του πατέρα μου επικοινώνησε μεταξύ σοβαρού και αστείου “θα κάνουμε μία διαφημιστική καμπάνια για το ΠΑΣΟΚ που θα τρέξει και χρειαζόμαστε τέσσερα 4χρονα κοριτσάκια, δεν φέρνεις την κόρη σου;”. Και κάπως έτσι έγινε».

«Θυμάμαι πολλά πράγματα γιατί ήταν πολύ έντονη στιγμή και δεν ήταν και μέσα στο πρόγραμμα όλο αυτό. Λόγω της απήχησης της αφίσας, σχεδόν 3 – 4 μέρες πριν, μας είπαν ότι θέλανε να παρευρεθώ κι εκεί μαζί του», συμπληρώνει.

Πώς έγινε το Γιάννα, Άννα;

«Μικρή με φωνάζανε Αννούλα μέχρι και στο Γυμνάσιο. Διατηρούσα και τα δύο ονόματα. Βαπτισμένη Ιωάννα. Έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε και μου είχε μείνει το Αννούλα όσο ήμουν μικρή. (…) Με φώναζαν Αννούλα και απλά το κρατήσαμε».