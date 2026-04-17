Μία τραγωδία εξελίχθηκε σήμερα τον Ισθμό Κορίνθου, όταν ένας ιδιώτης δύτης εντόπισε σορό 17χρονης Ελληνίδας, στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνία.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και οι απαραίτητες ιατροδικαστικές ενέργειες.

Η σορός ταυτοποιήθηκε από τους οικείους της 17χρονης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Ψυχικού, καθώς είναι κάτοικος της περιοχής. Mέσω στίγματος κινητού εντοπίστηκε στην Κόρινθο στην ευρύτερη περιοχή και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.