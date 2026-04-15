Ο Άκης Καραμπουρούνης έλαβε υποτροφία για τις πανεπιστημιακές του σπουδές, επιβραβεύοντας μια προσπάθεια έξι ετών. Από την Α’ Γυμνασίου έως την Γ’ Λυκείου, ο μαθητής ταξίδευε καθημερινά με καΐκι από τον Κάλαμο Ιονίου προς τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, ακόμη και με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η διαδρομή στη θάλασσα διαρκούσε 45 λεπτά, ενώ στη συνέχεια περπατούσε άλλα 15 λεπτά για να φτάσει στο σχολείο του.



«Όταν μεγαλώνεις σε μία πολύ κλειστή κοινωνία και σε ένα νησί με 80 κατοίκους και χρειάζεται να περνάς τόσα εμπόδια καθημερινά για να κάνεις κάποια πολύ εύκολα πράγματα και αυτονόητα, μέσα σου αρχίζει να ξυπνά ένα συναίσθημα που λέει “Άκη πρέπει κάτι να καταφέρεις στη ζωή σου, πρέπει κάτι να κάνεις”», δήλωσε στον ALPHA ο Άκης Καραμπουρούνης.



Ο ίδιος είπε επίσης πως «υπάρχουν πολλές εικόνες χαραγμένες στο μυαλό μου» όπως «οι θαλασσοταραχές, τα απαγορευτικά που είχαμε, τα χαράματα με βροχή, με κρύο, κουκουλωμένοι με μπουφάν, σκούφους. Και μετά όταν φτάναμε έπρεπε να κάνουμε και άλλη διαδρομή να πάμε στο Λύκειο. Είχα χάσει πάνω από έναν μήνα ύλης στο σχολείο. Μπορεί και για μία εβδομάδα να μην πήγαινα σχολείο με αποτέλεσμα αυτό να με πάει πίσω στην ύλη για τις Πανελλήνιες».

Πλέον πρωτοετής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Άκης κέρδισε υποτροφία ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών, αναγνωρίζοντας έτσι τις επιδόσεις και την προσπάθειά του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αλλά κυρίως ευγνώμων γιατί όταν περνάς τόσες θαλασσοταραχές, τόσες δυσκολίες στη ζωή, ανταμείφθηκα. Η αλήθεια είναι πως θα μου δώσει και ένα μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω μπροστά. Μέσα από όλα αυτά τα εμπόδια πιστεύω ότι πραγματικά αναγεννάτε ένας άνθρωπος και βλέπει τον κόσμο με διαφορετική ματιά», ανέφερε.

Ποιες είναι οι συμβουλές που δίνει στους νέους ο Άκης Καραμπουρούνης: «θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να έχουν κουράγιο, επιμονή και υπομονή, να μην τα παρατήσουν για κανέναν λόγο και όλα αυτά τα εμπόδια να τα βλέπουν σαν μια ώθηση για να φτάσουν πιο γρήγορα στους στόχους».



