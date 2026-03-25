Όλα είναι έτοιμα στην Αθήνα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, με την πρωτεύουσα να «ντύνεται» στα γαλανόλευκα για την εθνική επέτειο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν επίσημα στις 10:01 με 21 χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό, ενώ στις 10:55 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00 από τη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας, θα περάσει μπροστά από τη Βουλή και θα καταλήξει στην Ομόνοια. Στη διοργάνωση συμμετέχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Σώματα Ασφαλείας, στρατιωτικές σχολές και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ενώ ηχηρή «παρουσία» θα έχουν στον ουρανό μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Για την ομαλή διεξαγωγή, έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η στάθμευση απαγορεύεται από τις 06:00, ενώ η κυκλοφορία διακόπτεται σταδιακά από τις 10:00 σε κεντρικούς άξονες όπως η Βασ. Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Βασ. Σοφίας και η Βασ. Όλγας.

Στα μέσα σταθερής τροχιάς, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» παραμένει κλειστός από τις 08:00, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση. Το Τραμ παρουσιάζει επίσης τροποποιήσεις, με τη Γραμμή 6 να τερματίζει στο «Φιξ» και τη Γραμμή 7 να έχει τερματικούς σταθμούς το «Σεφ» και το «Π. Δημαρχείο» κατά τις ώρες της παρέλασης.