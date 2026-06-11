Η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίευσε, για ένατη συνεχή χρονιά, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας Employer Brand, που αποτυπώνει την ελκυστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων κατά την αναζήτηση ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η φετινή έρευνα καταγράφει με σαφήνεια μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας: οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο έναν εργοδότη που προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, αλλά ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον που συνδυάζει ικανοποίηση από την εργασία, ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη και ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.

Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η έρευνα της Randstad για το 2026 αναδεικνύει τις πραγματικές προτεραιότητες των εργαζομένων στην Ελλάδα. Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιλογής εργοδότη, ενώ ο ελκυστικός μισθός και οι παροχές παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα, όταν οι εργαζόμενοι καλούνται να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας για την ελληνική αγορά εργασίας συμμετείχαν 3.571 άτομα, μεταξύ των οποίων Έλληνες φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά τον Ιανουάριο 2026 και τα αναλυτικά της αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο webinar, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 11:00 π.μ. με τη Λήδα Σγουράκη, Director, Professionals & Enterprise HR Services, Randstad Ελλάδος και την Ελένη Γαλοπούλου, Strategic Business Development Manager, Randstad Ελλάδος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας Randstad Employer Brand 2025, εδώ

Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει εταιρείες που έχουν καταφέρει να συνδέσουν την επιχειρηματική τους πορεία με μια ισχυρή εργοδοτική φήμη, δημιουργώντας περιβάλλοντα εργασίας που εμπνέουν εμπιστοσύνη, σταθερότητα και προοπτικές ανάπτυξης. Η εταιρεία Παπαστράτος αναδείχθηκε, για έκτο διαδοχικό έτος, ως ο ελκυστικότερος εργοδότης στην Ελλάδα για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Employer Brand της Randstad. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η φαρμακευτική εταιρεία DEMO, η οποία διατηρεί σταθερά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες τα τελευταία χρόνια. Την πεντάδα συμπληρώνουν η εταιρεία Kaizen Gaming, που εισέρχεται για πρώτη φορά στη λίστα κατακτώντας την τέταρτη θέση, και η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Οι κορυφαίοι εργοδότες ξεχωρίζουν για την οικονομική τους ευρωστία, την ισχυρή εταιρική φήμη, την εργασιακή ασφάλεια και το αίσθημα εμπιστοσύνης και σταθερότητας που προσφέρουν στους εργαζομένους τους. Στη δεκάδα περιλαμβάνονται, επίσης, η φαρμακευτική εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ, η ΙΟΝ Α.Ε., η Lampsa Hotels, η Τράπεζα της Ελλάδος και η εταιρεία Σκλαβενίτης, η οποία διατηρείται σταθερά, σε όλα τα χρόνια της διεξαγωγής της έρευνας Randstad Employer Brand, ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς εργοδότες.

Προτεραιότητες των εργαζομένων

Το προφίλ του ιδανικού εργοδότη στην Ελλάδα διαμορφώνεται γύρω από ένα σταθερό σύνολο παραγόντων που συνδυάζουν την ποιότητα της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας με την οικονομική ανταμοιβή και τις προοπτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας Randstad Employer Brand, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον (70%) αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής εργοδότη, ακολουθούμενο από τον ανταγωνιστικό μισθό και τις παροχές (67%). Παράλληλα, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (61%), η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (57%) και οι ίσες ευκαιρίες (56%) εδραιώνονται ως βασικοί πυλώνες ενός ισχυρού employer brand, συμπληρώνοντας τους πέντε καθοριστικούς παράγοντες επιλογής εργοδότη.

Το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας

Η σύγκριση μεταξύ του ιδανικού εργοδότη και της αξιολόγησης των σημερινών εργοδοτών αποκαλύπτει ένα σημαντικό χάσμα προσδοκιών. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν θετικά τις εταιρείες όπου εργάζονται σήμερα, κυρίως σε θέματα εργασιακής ασφάλειας, ενδιαφέροντος αντικειμένου εργασίας, ίσων ευκαιριών και εταιρικής φήμης. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στους τομείς που επηρεάζουν περισσότερο την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων: το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, τον ελκυστικό μισθό και τις παροχές, καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη – εύρημα που αναδεικνύει ξεκάθαρα πού χρειάζεται να εστιάσουν οι εργοδότες, για να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους.

Η εργασιακή ασφάλεια ως παράγοντας διακράτησης ταλέντων

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας, η εργασιακή ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα για τους εργαζόμενους. Οι αξιόπιστες αποδοχές και παροχές αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα αίσθησης ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας. Ακολουθούν η αναγνώριση της απόδοσης και οι ευκαιρίες εξέλιξης, με διαφοροποιήσεις ανά γενιά με τους Millennials και τη Gen X να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση (περίπου 59%), σε σύγκριση με τη Gen Z (48%), ενώ οι παλαιότερες γενιές τοποθετούν υψηλότερα τις αξιόπιστες αποδοχές και παροχές (περίπου 83% έναντι 75%). Η οργανωτική και οικονομική σταθερότητα, καθώς και οι δίκαιες και συνεπείς πρακτικές απασχόλησης, βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο σημαντικότητας (περίπου 45%). Η οικονομική σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Gen X (49% έναντι περίπου 43% στις νεότερες γενιές), ενώ οι προσδοκίες γύρω από τις δίκαιες και συνεπείς πρακτικές κατανέμονται πιο ομοιόμορφα μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Η σημασία των πρόσθετων παροχών

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πρόσθετες παροχές, με τους εργαζόμενους να δίνουν ιδιαίτερη αξία στις πολιτικές αδειών και ελεύθερου χρόνου, καθώς και σε παροχές που σχετίζονται με το πλάνο συνταξιοδότησης και την οικονομική ασφάλεια. Σε ό, τι αφορά τις διαφορετικές γενιές εργαζομένων, η Gen X αποδίδει σταθερά υψηλότερη αξία σε βασικές πρόσθετες παροχές, ενώ η Gen Z τις αξιολογεί συνολικά ως λιγότερο σημαντικές και με τις γυναίκες να τις θεωρούν γενικά πιο σημαντικές από τους άνδρες.

Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μια διαχρονική προτεραιότητα

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τους εργαζομένους στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που συμβάλλει στην επίτευξή της, με περίπου δύο στους τρεις να το αναδεικνύουν ως βασικό παράγοντα, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή του διαχειρίσιμου φόρτου εργασίας, του ελεύθερου χρόνου και των ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης.

Γιατί οι εργαζόμενοι σκέφτονται να αποχωρήσουν

Παρότι η κινητικότητα στην αγορά εργασίας εμφανίζει ελαφρά κάμψη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η πρόθεση αλλαγής εργοδότη παραμένει υψηλή. Το 21% των εργαζομένων δηλώνει ότι σχεδιάζει να αλλάξει εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ το 13% έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή εργοδότη κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Οι βασικότεροι λόγοι αποχώρησης συνδέονται με τις μη ικανοποιητικές αποδοχές (63%), το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον (47%) και την αντίληψη άνισης ανταμοιβής (43%). Η περιορισμένη επαγγελματική εξέλιξη και η δυσκολία επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο εργασίας επηρεάζουν, επίσης, σημαντικά την απόφαση αποχώρησης.

Ο Θανάσης Παλταδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad Ελλάδος, δήλωσε, «Τα ευρήματα της έρευνας Employer Brand της Randstad δείχνουν ότι η ελκυστικότητα ενός εργοδότη αποτελεί μια ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους του. Φέτος, αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο – οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αναζητούν εταιρείες που συνδυάζουν ουσιαστική εμπειρία εργασίας, δίκαιες αποδοχές και πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Εκεί ακριβώς θα κριθεί το μέλλον της αγοράς εργασίας αλλά και θα αναδειχθεί μια μεγάλη ευκαιρία για όλες τις εταιρείες που θέλουν πραγματικά να ξεχωρίσουν.».