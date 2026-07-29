Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

(Εκατ,€) Q2’26 Q2’25 y-o-y 6M’26 6M’25 y-o-y Κύκλος Εργασιών 855,8 855,1 +0,1% 1.715,2 1.674,0 +2,5% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 343,3 333,2 +3,0% 681,7 662,3 +2,9% Περιθώριο (%) 40,1% 39,0% +1,1μον 39,7% 39,6% +0,1μον EBIT 203,3 191,9 +5,9% 392,2 379,9 +3,2% Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 145,0 129,2 12,2% 283,2 281,0 +0,8% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3683 0,3204 +15,0% 0,7174 0,6950 +3,2% Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 156,9 169,9 -7,7% 265,4 287,3 -7,6% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 149,6 160,7 -6,9% 210,0 266,9 -21,3% Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 762,3 658,1 15,8% 762,3 658,1 +15,8% Καθαρός δανεισμός 405,3 449,1 -9,8% 405,3 449,1 -9,8%

Σημείωση: Σε συνέχεια πώλησης της TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS (TKRM), όλα τα στοιχεία για το 2025, (εκτός από τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2025) είναι προσαρμοσμένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες για το 2025 (μέχρι και την ημερομηνία πώλησης).

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου. Οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη.

Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους στόχους του. Η ηγετική του θέση στο δίκτυο οπτικών ινών, στην κινητή, στην τηλεόραση και στο ICT, σε συνδυασμό με το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, στηρίζουν τις προοπτικές του. Τα έσοδα από υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή δυναμική τους. Στη σταθερή οι επιδόσεις υποστηρίζονται από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης και την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ, με στόχο την κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών κι επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2026. Στην κινητή, η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, με μοχλούς την περαιτέρω επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone και συνολικά την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου, που ενισχύουν τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και την αυξανόμενη χρήση δεδομένων. Στο ICT, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη, σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους, διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους και τις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της αποδοτικότητας, αξιοποιώντας όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική, τη διαχείριση δικτύου και την εξυπηρέτηση πελατών.

Στόχοι 2026-Διατήρηση

Στόχοι 2026 Σχόλια Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) ~€750εκατ.

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές: €570–580εκατ. Με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί το 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570- €580 εκατ. Επενδύσεις ~€600εκατ. Η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA). Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ~3% Υποστηριζόμενο από την αύξηση εσόδων και την αποτελεσματική διαχείριση κόστους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (Εκατ. €) Q2’26 Q2’25 y-o-y 6M’26 6M’25 y-o-y Κύκλος Εργασιών 855,8 855,1 0,1% 1.715,2 1.674,0 2,5% Έσοδα λιανικής σταθερής (συμπ. Data Com.) 258,7 255,2 +1,4% 516,7 509,0 +1,5% εκ των οποίων έσοδα λιανικής σταθερής 231.3 230.5 +0.3% 464.2 460.9 +0.7% Έσοδα υπηρεσιών κινητής 270,0 263,9 +2,3% 527,9 508,4 +3,8% Έσοδα χονδρικής 94,8 158,9 -40,3% 180,3 300,7 -40,0% Λοιπά Έσοδα (εξαιρ. Data Com) 232,3 177,1 +31,2% 490,3 355,9 +37,8% εκ των οποίων System Solutions 137,8 90,6 +52,1% 299,8 182,5 +64,3% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 343,3 333,2 +3,0% 681,7 662,3 +2,9% Περιθώριο (%) 40,1% 39,0% +1,1μον 39,7% 39,6% +0,1μον Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 156,9 169,9 -7,7% 265,4 287,3 -7,6% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 149,6 160,7 -6,9% 210,0 266,9 -21,3%

Τα έσοδα το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €855,8 εκατ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση, καθώς η σημαντική αύξηση των εσόδων από System Solutions, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή και οι θετικές τάσεις στη σταθερή, αντιστάθμισαν τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένης της επίδρασης του εν λόγω παράγοντα, τα έσοδα διατήρησαν τη δυναμική τους, σημειώνοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, κατά 3,0% σε ετήσια βάση, στα €343,3 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου €3 εκατ. από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου €2 εκατ. και €7 εκατ. αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €203,3 εκατ., αυξημένα κατά 5,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €156,9 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €149,6 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με €160,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το σύνολο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε €405,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026. Η Εταιρεία σκοπεύει να αναχρηματοδoτήσει το μεγαλύτερο μέρος από το εν λόγω ομόλογο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής Q2’26 Q2’25 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Κάλυψη δικτύου FTTH 2.221.289 1.874.548 +18,5% 346.741 82.912 Συνδέσεις Σταθερής 2.571.438 2.600.048 -1,1% (28.610) (5.786) Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.386.158 2.387.549 -0,1% (1.391) 896 FTTH 686.831 470.368 +46,0% 216.463 61.597 FWA 118.894 44.683 +166,1% 74.211 18.663 Συνδρομητές τηλεόρασης 793.212 735.032 +7,9% 58.180 749

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής Q2’26 Q2’25 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδρομητές Συμβολαίου 3.147.844 2.915.091 +8,0% 232.753 61.989 Συνδρομητές Καρτοκινητής 3.952.955 4.209.310 -6,1% (256.355) (16.505)

ΣΤΑΘΕΡΗ

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διατήρησαν θετική δυναμική, αυξημένα κατά 0,3% το Β’ τρίμηνο 2026. Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Communications, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,4%. Οι επιδόσεις υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου FTTH, την αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, καθώς και από τη θετική συνεισφορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και της υπηρεσίας FWA. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου UFBB αναμένεται να καλύψει περαιτέρω τις ανάγκες συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και να ενισχύσει τη διείσδυση των υπηρεσιών FTTH. Επιπλέον, τα έσοδα των υπηρεσιών Data Communications παρέμειναν ισχυρά κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

FTTH: Ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό καθαρών προσθηκών (+62 χιλ.), με τη συνολική συνδρομητική βάση να ανέρχεται σε 687 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 29% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 20% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 54%. Η διείσδυση του FTTH ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπερυψηλές ταχύτητες και αξιόπιστο δίκτυο, τη συνεχή επέκταση της υποδομής FTTH, και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο παύσης πωλήσεων FTTC.

Η αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ στην αγορά. Παράλληλα, η Εταιρεία συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με προηγμένες λύσεις συνδεσιμότητας μέσα στο σπίτι, όπως το σύστημα Wifi Mesh, που βελτιώνει την κάλυψη και την απόδοση του δικτύου σε όλους τους χώρους του σπιτιού, καθώς και την υπηρεσία “Fiber to the Room’’ (FTTR), που επεκτείνει την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και της επιχείρησης. Οι λύσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την αξία προς τον πελάτη και υποστηρίζουν τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών FTTH αποτυπώνεται στη συνεχώς μεγαλύτερη αξιοποίηση της υποδομής του ΟΤΕ. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των εμπορικά διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 41,7%, από 31,3% ένα χρόνο πριν. Περίπου το 80% των πελατών FTTH του ΟΤΕ χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ, ενώ το 48% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζεται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 46% ένα χρόνο πριν. Η αυξανόμενη χρήση των FTTH υποδομών του ΟΤΕ υποστηρίζει τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής.

Ο ΟΤΕ συνέχισε να ηγείται της ανάπτυξης του FTTH στην Ελλάδα, με την κάλυψη του δικτύου του να ανέρχεται σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος Ιουνίου 2026. Η Εταιρεία διατηρεί ως στόχο να καλύψει περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους.

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες – Fixed Wireless Access (FWA): Η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω των προηγμένων δικτύων 5G και 5G+ του ΟΤΕ, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συνεχίστηκε η δυναμική υιοθέτηση της υπηρεσίας FWA, με 19 χιλιάδες νέες συνδέσεις και τη συνολική βάση συνδρομητών να φτάνει τις 119 χιλιάδες από 45 χιλιάδες το Β’ τρίμηνο του 2025. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA υποστηρίζει τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση δίνοντας πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές με περιορισμένη κάλυψη, επιτρέποντας στον ΟΤΕ να θωρακίσει το μερίδιό του στην αγορά.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ οι καθαρές νέες συνδέσεις παρέμειναν θετικές, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης της συνδρομητικής βάσης, μετά την ολοκλήρωση της κύριας αθλητικής σεζόν. Στο τέλος Ιουνίου 2026, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 793 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,9%. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

κινητη

Στην κινητή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% το Β’ τρίμηνο του 2026, διατηρώντας τη δυναμική τους. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις στις υπηρεσίες συμβολαίου, ως αποτέλεσμα της σταθερής μετάβασης πελατών από υπηρεσίες καρτοκινητής, καθώς και της αυξανόμενης υιοθέτησης υπηρεσιών και προτάσεων υψηλότερης αξίας.

Υπηρεσίες συμβολαίου-χρήση δεδομένων: Η δυναμική ανάπτυξη των πελατών συμβολαίου συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, με 62 χιλ. καθαρές νέες συνδέσεις, καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων 17 και πλέον ετών, ως αποτέλεσμα κυρίως της συνεχιζόμενης μετάβασης πελατών από την καρτοκινητή. Η συνολική συνδρομητική βάση υπηρεσιών συμβολαίου ξεπέρασε τα 3,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση ρεκόρ 8,0% σε ετήσια βάση. Η συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών υψηλότερης αξίας, συνέχισε να ενισχύει το μικτό έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU)της κινητής. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν το 56% της συνολικής βάσης κινητής – ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση να διαμορφώνεται στα 21,0GB ανά πελάτη στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 20% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 49%.

Τεχνολογική Υπεροχή: Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, διατηρώντας την ηγετική του θέση ως προς την ποιότητα του δικτύου και υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων και συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ η κάλυψη του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) είναι περίπου 84%.

Οι συνεχείς διακρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς μέτρησης και αξιολόγησης δικτύων Ookla, umlaut και Opensignal επιβεβαιώνουν την ποιότητα και αξιοπιστία των δικτυών του ΟΤΕ. Πρόσφατα, ο ΟΤΕ διακρίθηκε εκ νέου ως “Greece’s Fastest Mobile Network”» στα Speedtest Awards™ της Ookla®, για 10η συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με την Ookla, η COSMOTE TELEKOM είναι το πρώτο δίκτυο κινητής παγκοσμίως που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση για δέκα συνεχόμενα χρόνια, προσφέροντας με συνέπεια κορυφαία εμπειρία στους πελάτες της. Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των οκτώ συνολικά διακρίσεων που έχει λάβει φέτος η εταιρεία από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς μέτρησης και αξιολόγησης δικτύων, όπως η Ookla και η Opensignal.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 40,3% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τη μείωση εσόδων από τη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου διεθνή κίνηση, λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των ετών 2026 & 2027. Τα έσοδα από εγχώριες ροές χονδρικής παρέμειναν επηρεασμένα από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη FTTH υποδομών των υπόλοιπων παρόχων και τις γενικές τάσεις στην αγορά. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες χονδρικής FTTH του ΟΤΕ, οι οποίες κατέγραψαν τις υψηλότερες καθαρές νέες συνδέσεις τριμήνου μέχρι σήμερα, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοποίηση των υποδομών οπτικής ίνας του ΟΤΕ από τους λοιπούς παρόχους.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ SYSTEM SOLUTIONS

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 31,2% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από την ισχυρή δυναμική των εσόδων System Solutions, με αύξηση σε ετήσια βάση κατά 52,1%. Ενώ τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οδεύουν προς ολοκλήρωση, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, χάρη στη συνεχιζόμενη υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ΟΤΕ ενίσχυσε περαιτέρω τον ρόλο του ως κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών (systems integrator), διευρύνοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιό του στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις υπηρεσίες Cloud. Ταυτόχρονα, διεύρυνε τη συμμετοχή του σε έργα ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών, ενισχύοντας τις προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Η S&P Global Ratings αναβαθμίζει τον ΟΤΕ σε «A-» με σταθερές προοπτικές

Στις 3 Ιουνίου 2026, η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ σε A- από BBB+, διατηρώντας σταθερές προοπτικές (stable outlook). Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής εταιρείας του ΟΤΕ, Deutsche Telekom AG, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών, καθώς και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια επιβεβαιώνει περαιτέρω την ισχυρή θέση του ΟΤΕ στην αγορά, την υψηλή πιστοληπτική του αξιοπιστία και τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του.

Μέρισμα

Στις 9 Ιουνίου 2026 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,8777 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2026, διαμορφώθηκε στο μικτό ποσό των €0,90214 ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχούσε στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Στις 2 Μαρτίου 2026 ξεκίνησε ο πρώτος χρόνος του «Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών 2026-2028». Κατά την περίοδο 2 Μαρτίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2026 η Εταιρεία απέκτησε 3.144.415 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €17,58 ανά μετοχή.

Στις 9 Ιουνίου 2026, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., ενέκρινε την ακύρωση 9.799.155 ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €27.731.608,65, (το οποίο ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας, δηλαδή €2,83) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (‘’Μετοχικό Κεφάλαιο’’) του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 02/05/2025 έως 30/04/2026, με μέση τιμή αγοράς €16,52 ανά μετοχή.

Κατόπιν ενημέρωσης του Euronext Athens και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Euronext Athens την 17η Ιουλίου 2026, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών.

Στις 28 Ιουλίου 2026, η Εταιρεία κατείχε συνολικά 1.639.980 ίδιες μετοχές.

Έκδοση Ομολόγου

Στις 25 Ιουνίου 2026, η ΟΤΕ ΑΕ εξέδωσε ομόλογο ποσού Ευρώ 100,0 εκατ., λήξεως Ιουνίου 2027, με απόδοση 2,951% ετησίως, το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Παράταση για 2 έτη της Σύμβασης Ανακυκλούμενης Πίστωσης με Κοινοπραξία Τραπεζών για δεσμευμένο ποσό ύψους € 100,0 Εκατ.

Την 22 Ιουλίου 2026, ο ΟΤΕ επέκτεινε για 2 έτη το υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο με μορφή Δεσμευμένης Ανακυκλούμενης Πίστωσης, ποσού €100,0 εκατ. με την κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Alpha Bank Α.Ε., της Eurobank A.E. της Τράπεζας Πειραιώς A.E. και την Intesa Sanpaolo S.p.A.

Καμία εκταμίευση δεν έχει γίνει μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης.

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026

13:00pm (EEST), 11:00am (BST), 12:00pm (CEST), 06:00am (EDT)

Ελλάδα +30 210 9460 800

Γερμανία +49 (0) 800 588 9310

Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή + 44 (0) 203 059 5872

ΗΠΑ +1 516 447 5632

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της Τηλεδιάσκεψης.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup260729.html

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Αν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε μπορείτε να καλέσετε στο: + 30 210 9460803

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Ιουνίου 2026 και της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και συγκριτική με το 2025 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και συγκριτική με το 2025

Ι. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων καθώς και για την αξιολόγηση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ καθώς και οι αντίστοιχοι προσαρμοσμένοι δείκτες εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των επιδόσεων του Ομίλου και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα ποσά από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς και τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία λόγω της φύσης τους επηρεάζουν την συγκρισιμότητα των μεγεθών. Δεδομένου ότι αυτά τα κόστη ή οι καταβολές είναι σημαντικού μεγέθους και μη περιοδικά, είναι κοινή πρακτική του κλάδου να εξαιρούνται από τον υπολογισμό, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και να κατανοήσει ο επενδυτής καλύτερα τις επιδόσεις του Ομίλου. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης: Τα κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης», αντίστοιχα.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης: Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Αφορούν κυρίως έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος: Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (‘’ΕΔΜΑ’’)

Oι δραστηριότητες TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS αποτελούσαν για τον Όμιλο ξεχωριστό τομέα δραστηριοτήτων και ξεχωριστή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητές της για το έτος 2025 (μέχρι την ημερομηνία πώλησης), έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες (εκτός από τον ισολογισμό της 30 Ιουνίου 2025).

Καθαρός Δανεισμός

O Καθαρός Δανεισμός χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και η δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια, το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού.

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.) 30/06/2026 30/06/2025 Μακροπρόθεσμα δάνεια 350,0 849,0 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 499,8 0,0 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 100,0 0,0 Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 158,2 183,6 Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 47,6 65,0 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 12,0 9,6 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (762,3) (658,1) Καθαρός Δανεισμός 405,3 449,1

EBIT

Τα Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων» της κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBIT παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για την ανάλυση της λειτουργικής απόδοσης του Ομίλου.

EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

Ο δείκτης EBITDA προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Το προσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης.

υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης. Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL): Mετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τις μισθώσεις, είναι κοινή πρακτική του κλάδου η χρήση του EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ή του Προσαρμοσμένου EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και η σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία. Το Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται ως το Προσαρμοσμένο EBITDA αφαιρώντας τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Τα περιθώρια EBITDA, Προσαρμοσμένο EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζονται διαιρώντας τα αντίστοιχα EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ εκατ.) Q2’26 Q2’25 6M’26 6M’25 Σύνολο κύκλου εργασιών 855,8 855,1 1,715,2 1,674,0 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 4,6 0,9 7,4 2,2 Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (512,6) (519,1) (1,041,3) (1,009,0) EBITDA 347,8 336,9 681,3 667,2 Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 9,1 10,8 28,3 23,6 Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης 0,9 – 1,4 0,6 Προσαρμοσμένο EBITDA 357,8 347,7 711,0 691,4 Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (12,7) (12,6) (25,6) (25,3) Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (1,8) (1,9) (3,7) (3,8) Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 343,3 333,2 681,7 662,3 περιθώριο % 40,1% 39,0% 39,7% 39,6%

Επενδύσεις (και προσαρμοσμένες επενδύσεις) σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων» της κατάστασης Ταμειακών Ροών. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Οι Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται αφαιρώντας από τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων τις καταβολές για αγορά φάσματος.

Επενδύσεις

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Q2’26 Q2’25 6M’26 6M’25 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (156,9) (169,9) (265,4) (287,3) Καταβολές για αγορά φάσματος – – – – Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (156,9) (169,9) (265,4) (287,3)

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές-Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)- Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Oι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ορίζονται ως οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους εισπραχθέντες. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) υπολογίζονται αφαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) διευκολύνουν τη σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τις συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) τις καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, τις καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και τις καταβολές για αγορά φάσματος.

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) και οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετούν στη μέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ενώ διευκολύνουν ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι ταμειακές επιδόσεις του Ομίλου καθώς και η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, η διανομή μερίσματος και η διατήρηση αποθεματικού.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ εκατ.) Q2’26 Q2’25 6M’26 6M’25 Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 317,7 347,1 497,9 583,0 Μείον: Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων – 5,3 – 8,5 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (156,9) (169,9) (265,4) (287,3) Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 2,1 2,4 3,7 4,8 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 162,9 174,3 236,2 292,0 Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (13,3) (13,6) (26,2) (25,1) Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 149,6 160,7 210,0 266,9 Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 10,2 14,8 23,0 25,9 Καταβολές λοιπών εξόδων αναδιοργάνωσης 1,2 0,1 3,0 1,2 Καταβολές για αγορά φάσματος – – – – Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 161,0 175,6 236,0 294,0

ΙΙ . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ευρώ εκατ.) 30/06/2026 31/12/2025 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 2.338,1 2.304,6 Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 212,6 222,1 Υπεραξία 376,6 376,6 Τηλεπικοινωνιακές άδειες 179,3 195,4 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 249,2 270,9 Συμμετοχές 0,1 0,1 Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 49,8 52,1 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 137,4 132,7 Κόστος συμβάσεων 14,6 18,0 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 66,1 71,8 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.623,8 3.644,3 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 48,5 39,9 Πελάτες 782,0 592,3 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 7,3 7,0 Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 40,1 36,1 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 175,8 200,7 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 762,3 520,9 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.816,0 1.396,9 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5.439,8 5.041,2 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο 1.142,9 1.142,9 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 406,9 406,6 Ίδιες μετοχές (183,4) (123,9) Τακτικό αποθεματικό 440,7 440,7 Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (21,7) (21,3) Υπόλοιπο κερδών εις νέο 194,6 265,9 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.980,0 2.110,9 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια 350,0 350,0 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 97,8 104,4 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 60,3 62,8 Συμβατικές υποχρεώσεις 103,4 71,1 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 158,2 164,7 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1,0 0,9 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 35,6 42,0 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 806,3 795,9 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 851,7 824,3 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 100,0 – Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 499,8 499,4 Φόρος εισοδήματος 34,9 27,4 Συμβατικές υποχρεώσεις 300,1 286,7 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 47,6 48,2 Μερίσματα πληρωτέα 356,1 3,0 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 463,3 445,4 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.653,5 2.134,4 Σύνολο υποχρεώσεων 3,459.8 2,930.3 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.439,8 5.041,2

ΙΙΙ . ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(Ευρώ εκατ.) Q2’26 Q2’25 y-o-y 6M’26 6M’25 y-o-y Σταθερή Τηλεφωνία: Έσοδα λιανικής 231,3 230,5 +0,3% 464,2 460,9 +0,7% Έσοδα χονδρικής 94,8 158,9 -40,3% 180,3 300,7 -40,0% Λοιπά έσοδα 178,0 127,0 +40,2% 376,9 253,7 +48,6% Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 504,1 516,4 -2,4% 1,021,4 1,015,3 +0,6% Κινητή Τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών 270,0 263,9 +2,3% 527,9 508,4 +3,8% Έσοδα πώλησης συσκευών 46,2 42,7 +8,2% 89,7 91,0 -1,4% Λοιπά έσοδα 0,8 0,8 +0,0% 1,5 1,5 +0,0% Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 317,0 307,4 +3,1% 619,1 600,9 +3,0% Λοιπά έσοδα 34,7 31,3 +10,9% 74,7 57,8 +29,2% Σύνολο κύκλου εργασιών 855,8 855,1 +0,1% 1,715,2 1,674,0 +2,5% Λοιπά λειτουργικά έσοδα 4,6 0,9 – 7,4 2,2 – Λειτουργικά έξοδα Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (64,3) (121,9) -47,3% (111,7) (222,4) -49,8% Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (7,8) (6,9) +13,0% (14,7) (13,7) +7,3% Αποδοχές προσωπικού (92,2) (93,9) -1,8% (187,4) (190,8) -1,8% Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (9,1) (10,8) -15,7% (28,3) (23,6) +19,9% Έξοδα εμπορικών προμηθειών (19,7) (18,0) +9,4% (39,9) (36,7) +8,7% Κόστος εμπορευμάτων (94,2) (65,5) +43,8% (162,1) (126,6) +28,0% Έξοδα συντήρησης και επισκευών (19,6) (20,2) -3,0% (42,4) (41,0) +3,4% Έξοδα προώθησης (14,5) (21,1) -31,3% (36,0) (36,7) -1,9% Λοιπά λειτουργικά έξοδα (191,2) (160,8) +18,9% (418,8) (317,5) +31,9% Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (512,6) (519,1) -1,3% (1,041,3) (1,009,0) +3,2% Λειτουργικά κέρδη προ χρημ/κών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 347,8 336,9 +3,2% 681,3 667,2 +2,1% Αποσβέσεις και απομειώσεις (144,5) (145,0) -0,3% (289,1) (287,3) +0,6% Λειτουργικά κέρδη προ χρημ/κων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 203,3 191,9 +5,9% 392,2 379,9 +3,2% Έσοδα και έξοδα από χρημ/κες και επενδυτικές δραστηριότητες Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα (6,7) (5,1) +31,4% (12,3) (7,2) +70,8% Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (0,1) – – (0,3) 0,1 – Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρημ/κα περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,6 0,1 – 0,6 0,4 +50,0% Συνολικά κέρδη/(ζημιές) από χρημ/κες και επενδυτικές δραστηριότητες (6,2) (5,0) +24,0% (12,0) (6,7) +79,1% Κέρδη προ φόρων 197,1 186,9 +5,5% 380,2 373,2 +1,9% Φόρος εισοδήματος (52,1) (57,7) -9,7% (97,0) (92,2) +5,2% Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 145,0 129,2 +12,2% 283,2 281,0 +0,8% Ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0 (48,2) -100,0% 0,0 (51,1) -100,0% Κέρδη περιόδου 145,0 81,0 +79,0% 283,2 229,9 +23,2%

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ