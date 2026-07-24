«Απογοητευτικούς», «αδικαιολόγητους», «αυθαίρετους» χαρακτηρίζουν αρκετές χώρες από τις 60 οικονομίες – συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΕΕ – που μπαίνουν στο στόχαστρο νέων τελωνειακών δασμών των ΗΠΑ σήμερα, μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας τόνισε ότι «λυπάται» για τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Το αρχιπέλαγος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό 10 ως 12,5%.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (…) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι». «Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.

Η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνειακός δασμός 12,5%.

Και ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός, Κρίστοφερ Λούξον, επέκρινε σήμερα τους «εξαιρετικά απογοητευτικούς» νέους τελωνειακούς δασμούς. Η «έρευνα» του αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), για να εξακριβωθεί αν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους προϊόντα παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία, «δεν παρήγαγε ουσιώδες αποδεικτικό υλικό για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί περί καταναγκαστικής εργασίας», τόνισε ο κ. Λούξον μέσω X.

Extremely disappointing to see new US tariffs on New Zealand and 59 other countries.



The US investigation did not provide meaningful evidence to support claims in relation to forced labour. Tariffs are not the way – they drive up costs and uncertainty for businesses.



That’s… — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 24, 2026

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ «αδικαιολόγητη» και «αυθαίρετη».

Η Ουάσιγκτον επέλεξε να «εκμεταλλευτεί ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας» για τα δικαιώματα των εργαζομένων, προκειμένου να υποστηρίξει την προστατευτική εμπορική πολιτική της, ανέφερε η κυβέρνηση της Βραζιλίας σε δήλωσή της. Η Βραζιλία, η οποία έχει πληγεί από έναν νέο αμερικανικό δασμό ύψους 12,5%, πρόσθεσε ότι θα ανταποκριθεί με μέτρα στο πλαίσιο του «νόμου περί αμοιβαιότητας» και θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων έναντι άλλων εμπορικών εταίρων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν ξεχωριστό δασμό 25% σε έπιπλα, μηχανήματα, ζάχαρη και άλλες εισαγωγές από τη Βραζιλία, διατηρώντας παράλληλα εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, όπως το βόειο κρέας και ο καφές.

Η νέα ομοβροντία δασμών

Από τις 00:01 (ώρα Ουάσιγκτον· 07:01 ώρα Ελλάδας), κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κυμαινόμενους από το 10 ως το 12,5%.

Παίρνουν τη σκυτάλη από τους τελωνειακούς δασμούς 10% που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, η ισχύς των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα.

Εκείνοι οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί, διάρκειας 150 ημερών, αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι νέοι δασμοί είναι καρπός «έρευνας» που άρχισε να διενεργείται στα μέσα Μαρτίου από τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), τον Τζέιμισον Γκριρ, για να εξακριβωθεί, στη θεωρία τουλάχιστον, αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με «καταναγκαστική εργασία».

Όσες χώρες έχουν νομοθεσία που η Ουάσιγκτον βρίσκει ανεπαρκή ή ατελή ως προς το ζήτημα θα δουν να επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 10% σε κάποια προϊόντα τους. Αυτή είναι η περίπτωση για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, με άλλα λόγια κάποιων από τους πιο βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Για τα υπόλοιπα κράτη, σχεδόν σαράντα, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ελβετία και τη Νότια Κορέα, το επίπεδο των νέων δασμών θα είναι 12,5%.

Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κατάλογο.

Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες «έρευνες» του USTR.

Για να εξασφαλίσει πως δεν θα έχουν την ίδια τύχη με αυτούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο USTR βασίστηκε για την επιβολή τους σε νόμο του 1974 με τον οποίο δικαιολογήθηκε η επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα συγκεκριμένων τομέων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία για κατασκευές και τα αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά ή μέρη τους, που δεν αμφισβητούνται από τον κορυφαίο θεσμό της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Πριν από τη νέα ομοβροντία, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% που πλήττουν μέρος των εξαγόμενων προϊόντων της Βραζιλίας την Τετάρτη. Και ο Καναδάς βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος με επιπρόσθετους δασμούς 50%, που θα τεθούν σε ισχύ σ’ έναν μήνα.