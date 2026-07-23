Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (07:00 ώρα Ελλάδος), επικαλούμενη παραβιάσεις που συνδέονται με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Ομοσπονδιακό Μητρώο.

Στο στόχαστρο βρίσκονται βασικοί οικονομικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία.

Οι δασμοί θα κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και ουσιαστικά θα αντικαταστήσουν τον προσωρινό οριζόντιο δασμό 10% που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος και λήγει την ίδια ώρα κατά την οποία τίθενται σε ισχύ τα νέα μέτρα.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν σε 60 εμπορικούς εταίρους και θα καλύπτουν το 99,4% του αμερικανικού εμπορίου. Η υπηρεσία ανέφερε στο CNBC ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «την πιο εκτεταμένη ενέργεια για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν αναλάβει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι νέοι δασμοί δεν θα προστίθενται στους ήδη ισχύοντες φόρους εισαγωγής για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, γνωστούς ως δασμούς της «Ενότητας 232», τους οποίους είχε επιβάλει ο Τραμπ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την επαναφορά της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, μετά τις σημαντικές δικαστικές ήττες που υπέστη νωρίτερα μέσα στο έτος η προστατευτική εμπορική στρατηγική του προέδρου.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι οι δασμοί αποτελούν βασικό εργαλείο για την αύξηση των κρατικών εσόδων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των ΗΠΑ έναντι των εμπορικών τους εταίρων. Οι επικριτές του, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το κόστος μετακυλίεται στους Αμερικανούς εισαγωγείς και τελικά στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών.

Ο Λευκός Οίκος επέβαλε πρόσφατα δασμούς 25% στις περισσότερες εισαγωγές από τη Βραζιλία, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη, ενώ δασμοί 50% σε ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων αναμένεται να εφαρμοστούν τον επόμενο μήνα.

Η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει τα νέα μέτρα στις αρχές Ιουνίου, μετά τη διαπίστωση ότι οι χώρες που μπαίνουν στο στόχαστρο δεν είχαν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την απαγόρευση προϊόντων που συνδέονται με πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας στις εμπορικές τους συναλλαγές με τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί επιβάλλονται βάσει της Ενότητας 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, ενός από τα βασικά εργαλεία εμπορικής πολιτικής που χρησιμοποιεί ο Τραμπ από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε, στις 20 Φεβρουαρίου, τους παγκόσμιους δασμούς της αποκαλούμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης».

Λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% βάσει της Ενότητας 122 του ίδιου νόμου. Το συγκεκριμένο μέτρο είχε διάρκεια 150 ημερών και επρόκειτο να λήξει στις 12:01 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση ξεκίνησε δύο ξεχωριστές έρευνες βάσει της Ενότητας 301. Η πρώτη αφορούσε την καταναγκαστική εργασία και η δεύτερη τις ανησυχίες για την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα 16 οικονομιών. Η δεύτερη έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους δασμούς και να διαπραγματευόμαστε συμφωνίες που θα στηρίζουν την επαναβιομηχάνιση της οικονομίας μας, θα προστατεύουν τους Αμερικανούς εργαζομένους, θα αυξάνουν τους μισθούς τους και θα μειώνουν το εμπορικό μας έλλειμμα», δήλωσε την Τετάρτη ενώπιον της Γερουσίας ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.