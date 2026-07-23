Τον ιστό της οικονομίας των περιφερειών της Ελλάδας συνθέτει η τουριστική βιομηχανία. Δεκάδες επενδύσεις ,που παρουσιάζει με αμείωτο ρυθμό το Newsbeast, επιχειρούν να αναδιαμορφώσουν τον καμβά του τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού. Κοινός τόπος η επαύξηση των εσόδων μέσα από ανακαινίσεις και επεκτάσεις αλλά και νέες δομές.

Μεγάλη ανάπτυξη στη Χερσόνησο

Το μεγαλύτερο από τα νέα έργα αφορά τη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου προωθείται ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 59 στρεμμάτων στη θέση «Αράπη Κεφάλι». Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Αυγούστου, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Ενεργειακή Τεχνική Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη οργανωμένου παραθεριστικού οικισμού με κατοικίες και τουριστικά καταλύματα σε συνολική έκταση 59.066,7 τ.μ. Από αυτήν, περίπου 29.500 τ.μ. θα καταλαμβάνουν τα 12 οικοδομικά τετράγωνα, ενώ αντίστοιχη επιφάνεια θα διαμορφωθεί σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το έργο θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 255 άτομα. Η περιοχή βρίσκεται νοτιοδυτικά της Χερσονήσου και συνδέεται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου με την επαρχιακή οδό Χερσονήσου – Καστελίου και τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Τρία νέα projects στην Πάρο

Η Πάρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς τρία διαφορετικά έργα βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης.

Το πρώτο αφορά την ανέγερση νέου ξενοδοχείου Α΄ τάξης στην περιοχή «Συρίγος Ποταμός» ή «Τούμπες». Η μονάδα θα αναπτυχθεί σε έκταση 18,95 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει υπόγειο και πισίνες. Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πάρου, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία PMI O.E.

Παράλληλα, προχωρά η επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενου ξενοδοχείου στη Νάουσα σε μονάδα πέντε αστέρων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε έκταση 34,2 στρεμμάτων, μέσω λειτουργικής συνένωσης όμορων οικοπέδων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το ξενοδοχείο θα διαθέτει δυναμικότητα 80 κλινών, με οκτώ δωμάτια και έντεκα σουίτες, όλες με ιδιωτική πισίνα. Στις εγκαταστάσεις θα δημιουργηθούν επίσης spa, snack bar, κομμωτήριο, εξωτερική πισίνα και θερμαινόμενο jacuzzi. Φορείς της επένδυσης είναι οι εταιρείες PETRA SUITES AE, ΑΛΦΑ ΛΙΘΟΣ ΙΚΕ και UP LIVING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η εξέλιξη για το επενδυτικό σχέδιο της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε θετικά επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής.

Το έργο αφορά την αξιοποίηση ιδιόκτητης έκτασης 327,84 στρεμμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, όπου προβλέπεται η δημιουργία οργανωμένης τουριστικής μονάδας ήπιας ανάπτυξης με ξενοδοχείο πέντε αστέρων, πολυτελείς κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικές χρήσεις και συνολική δομημένη επιφάνεια περίπου 12.000 τ.μ.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Μετά τη θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναμένεται να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανακαίνιση στη Σκιάθο

Στη Σκιάθο εγκρίθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης υφιστάμενου ξενοδοχείου στην περιοχή Γλυφονέρι – Ενορία Τριών Ιεραρχών.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανάπλαση των όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και μετατροπή του καταλύματος σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα τεσσάρων κλειδιών. Η σχετική οικοδομική άδεια έχει ήδη εκδοθεί από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σκιάθου, ενώ φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.

Δύο νέες επενδύσεις στην Αθήνα

Στο Κολωνάκι προωθείται η αναβάθμιση υφιστάμενου ξενοδοχείου στη συμβολή των οδών Ευζώνων και Αναπήρων Πολέμου. Το έργο περιλαμβάνει ανακαίνιση, αλλαγές στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου και αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας έχει ήδη εκδοθεί, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία THE ATHENS LOOK A.E.

Παράλληλα, δόθηκε το «πράσινο φως» για ακόμη μία ξενοδοχειακή επένδυση στην Αθήνα, αυτή τη φορά στην Πλατεία Βάθη. Το έργο αφορά υφιστάμενο κτίριο στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη και προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του πρώτου ορόφου, του μεσοπατώματος και των ανώτερων επιπέδων που λειτουργούν ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών του ισογείου, του υπογείου και του μεσοπατώματος για λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ προβλέπεται και η τοποθέτηση πέργκολας στο δώμα. Η οικοδομική άδεια έχει ήδη εκδοθεί από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία JH HOSPITALITY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.