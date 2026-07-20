Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ:



Στα 306,106 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τριμήνου φέτος, από 366,312 δισ. ευρώ στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου πέρσι, με το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο -2,2% του ΑΕΠ και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο 143,5% του ΑΕΠ.

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,375 δισ. ευρώ από 24,509 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρσι.

Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 4,613 δισ. ευρώ από 4,469 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 7,935 δισ. ευρώ από 7,672 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 27,667 δισ. ευρώ από 25,294 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρσι ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 25,733 δισ. ευρώ από 23,416 δισ. ευρώ.



Βάσει των πληροφοριών του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,372 δισ. ευρώ από 6,018 δισ. ευρώ.

Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 12,416 δισ. ευρώ από 11,660 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις διαμορφώθηκαν σε 589 εκατ. ευρώ από 472 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2024.