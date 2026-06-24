Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικτή εικόνα με περιορισμένες διακυμάνσεις καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον τεχνολογικό κλάδο να προσπαθεί να ανακάμψει μετά τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων ημερών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.484,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,49%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,33%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,06%), του ΟΛΠ (+1,92%), του ΔΑΑ (+1,23%) και των ΕΛΠΕ (+0,85%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,64%), της Lamda Development (-1,26%) και της Viohalco (-0,70%).

Οι μετοχές της Optima Bank είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,23 ευρω ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,2185 ευρώ ανά μετοχή).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 29 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+6,67%) και Τζιρακιάν (+2,97%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Interlife (-3,68%) και Κέκροψ (-2,11%).