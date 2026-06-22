Με στόχο να προσφέρει ακόμα καλύτερη εμπειρία συνδεσιμότητας στους πελάτες της και στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας της χώρας να μεταβεί από τον χαλκό στην οπτική ίνα, η Vodafone προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης των συνδέσεων ADSL και FTTC σε δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε 290.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, διατηρώντας την ίδια τελική τιμή στον λογαριασμό τους.

Αναλυτικότερα, οι οικιακοί πελάτες Vodafone που σήμερα διαθέτουν συνδέσεις ADSL ή VDSL σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμο το δίκτυο FTTH, θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την σύνδεσή τους σε Vodafone Full Fiber 100. Επιπλέον, η ίδια αναβάθμιση θα είναι διαθέσιμη και για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι πελάτες Vodafone Business.

Η αναβάθμιση σε 100% οπτική ίνα θα προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, μεγαλύτερη σταθερότητα σύνδεσης και εγγυημένες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, για κάθε ανάγκη επικοινωνίας, ψυχαγωγίας ή εργασίας.

Η Vodafone συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, ξεπερνώντας τα €0,25 δισ. την περασμένη χρονιά, βελτιώνοντας τόσο την κάλυψη, όσο και τις επιδόσεις σε σταθερή και κινητή. Σήμερα η κάλυψη FTTH ξεπερνά τα 550.000 σπίτια κι επιχειρήσεις.